Prvi slovenski božični film pred domačim občinstvom

Po lanski odločitvi, da prihod v slovenske kinematografe zamaknejo za leto dni, zdaj na platna slovenskih kinematografov vendarle prihaja Kapa, film režiserja Slobodana Maksimovića, ki so ga ustvarjalci označili za prvi slovenski božični film.

Kapa je lani naredila krog po svetovno priznanih filmskih festivalih, si na hrvaškem KinoKino prislužila nagrado občinstva, otroška žirija Sarajevo film festivala pa ga je razglasila za najboljši otroških film. Prihod v Slovenijo so naznanili s petkovo predpremiero na festivalu Liffe, premierno pa bodo Kapo zavrteli v torek v ljubljanskem Cineplexxu in dan pozneje v mariborskem Mariboxu.

Foto: Željko Stevanić/Senca Studio

Celovečerni mladinski film Kapa zgodbo o prijateljstvu med premožno in razvajeno deklico Lučko (Kaja Podreberšek) ter Erikom (Gaj Črnič), dečkom iz mladinskega doma, postavlja v predpraznično Ljubljano. Nastavlja številna ogledala družbi, tako otrokom kot odraslim, riše kontraste med izobiljem in revščino, priljubljenostjo in nevidnostjo, popolnostjo in ranjenostjo ter odpira vprašanja, ki jih lahko pedagogi ob primerni predpripravi obdelajo tudi na predšolski ravni, so o filmu zapisali ustvarjalci.

"Delati s Kajo in Gajem je bila zame neponovljiva izkušnja. Na začetku snemanja sem ju gledal kot nadarjena otroka, na koncu pa sta zame postala izjemna igralca in odlična prijatelja," je o glavnih igralcih povedal režiser Maksimović, "vsak dan sem užival v njuni iskrenosti, neverjetni igri in vzdržljivosti. Večmesečno snemanje, sicer prilagojeno delu z otroki, je celo za izkušene igralce velik zalogaj."

Kapa je prvi film, ki so ga začeli snemati v času karantene zaradi epidemije covid-19. "Za vse nas je to bilo veliko breme, na srečo nihče od ekipe in nastopajočih ni zbolel," je dejal Maksimović. "So pa tudi pozitivne lastnosti snemanja v takšnih pogojih, ulice Ljubljane so bile popolnoma prazne in celotno mesto se nam je ponudilo kot najlepši filmski studio."

Scenarij filma Kapa podpisuje Saša Eržen, direktor fotografije je Sven Pepeonik, producentka pa Ida Weiss iz produkcijske hiše Senca Studio. Ob mladih protagonistih v filmu v prvi postavi igrajo tudi Ajda Smrekar, Mojca Fatur, Frano Mašković in Rene Štur, ob njih pa še drugi priznani slovenski igralci in igralke ter raper Klemen Klemen.