Janet Yang, ki je v svoji dolgoletni karieri producirala filme, kot sta Klub srečnih žensk (1993) in Ljudstvo proti Larryju Flyntu (1996), je leta 2022 nasledila predsednika ameriške filmske akademije Davida Rubina.

Je prva oseba azijskega rodu na vodstvenem položaju in četrta ženska na položaju predsednice v zgodovini akademije. Med njenimi dosedanjimi znanimi predhodniki so filmski ustvarjalci, kot so Bette Davis, Gregory Peck, Arthur Hiller in Karl Malden.

Kot še piše dpa, se je Janet Yang kot članica akademije v preteklosti med drugim zavzemala za večjo raznolikost in enakost.