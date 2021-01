Prizore seksa iz najbolj vroče serije ta hip kradejo celo porno strani

Glavna lika prve sezone serije Bridgerton sta mlada Daphne in vojvoda Hastinški. Foto: IMDb

Vodilni pri Netflixu se zadnje dni ukvarjajo s tem, da bi vroče ljubezenske prizore med igralci priljubljene serije Bridgerton umaknili s spletnih strani s pornografskimi vsebinami. Kar nekaj jih je namreč prizore seksa preprosto izrezalo iz epizod serije in jih brez dovoljenja zdaj ponujajo med ostalimi erotičnimi vsebinami, poroča portal The Sun. Posamezni izseki imajo že po več sto tisoč ogledov, čeprav jih je bilo nekaj na zahtevo Netflixa in po grožnjah s tožbami že odstranjenih.

Dejstvo, da so njune strasti in golote polne scene zdaj na ogled kot sredstvo za vzburjanje na pornografskih straneh, v bes in obup spravlja glavna igralca Phoebe Dynevor in Regéja-Jeana Pagea. "Da se prizori seksa iz Bridgertona pojavljajo ob najbolj obskurnem materialu, kar ga splet lahko ponudi, je sprožilo grozo in jezo," je za omenjeni portal povedal vir, ki je blizu igralski zasedbi. "To je še posebej stresno za Phoebe in Regéja-Jeana, dva mlada igralca, ki sta se podpisala pod vlogi svojega življenja in nista privolila v to, da bosta izpostavljena na takšen način." Phoebe je v Bridgertonu odigralo mlado Daphne, ki išče primernega snubca, Regé-Jean pa postavnega, a čustveno nedostopnega vojvodo Hastinškega.

Vse to je za glavni zvezdi nadaljevanke toliko bolj vznemirjujoče tudi zato, ker sta na ljubezenske prizore gledala kot na nekaj zares delikatnega in posebnega. Ne le, ker sta se v njih skoraj povsem razgalila, ampak ker imajo močno zgodbo in sporočilo.

"Nikoli ni šlo za to, da bi bili prizori seksa tam samo zaradi seksa. Ampak govorijo zgodbo. Pokažejo Daphnejino spolno evolucijo, in zares je bilo pomembno, da smo jih posneli prav," je v enem od intervjujev povedala glavna igralka. S soigralcem sta tako imela ves čas na voljo tudi posebnega svetovalca oziroma koordinatorja, ki je bdel nad intimnimi prizori in jima pomagal, da sta jih ustrezno posnela.