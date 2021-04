Prihaja serija o cesarici Sisi, "prvi avstrijski vplivnici"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za najslavnejšo filmsko upodobitev avstrijske cesarice Elizabete do zdaj velja trilogija filmov Sissi, v katerih je cesarico igrala Romy Schneider. Foto: IMDb

Netflix za prihodnje leto pripravlja novo iz niza "dvornih" serij. Po Kroni, ki predstavlja prigode iz obdobja vladavine britanske kraljice Elizabete, in Bridgertonu, ki pripoveduje zgodbo o izmišljenih britanskih plemičih, so se zdaj usmerili bližje Sloveniji.

Naslednja Netflixova junakinja bo namreč habsburška cesarica Elizabeta, bolj znana pod vzdevkom Sisi.

Nemška serija Cesarica (The Empress) bo spremljala Sisi od njene mladosti, ko je bila vojvodinja Elizabeta Bavarska, prek njene poroke s cesarjem Francem Jožefom pa vse do njenega tragičnega konca, ko je umrla v atentatu. Igrala jo bo nemška igralka Devrim Lingnau, v vlogi njenega moža, cesarja Franca Jožefa, pa bo nemški igralec Philip Froissant.

Franc Jožef in Sisi bosta nemška igralca Philip Froissant in Devrim Lingnau. Foto: Netflix

Sisi je bila že v času življenja prava zvezdnica, danes jo označujejo kar za prvo avstrijsko vplivnico, saj je narekovala modne in lepotne trende po vsej Evropi. Veljala je za izjemno lepotico, eden njenih najbolj znanih atributov so bili gosti, dolgi lasje, ki si jih je skrbno negovala, med drugim naj bi jim vsake tri tedne privoščila masko iz surovih jajc in vinjaka.

Vse življenje je bila obsedena z vitkostjo

Elizabeta ob kronanju leta 1867, ko je imela 29 let. Foto: Wikimedia Commons Bila je relativno visoka, v višino je merila 173 centimetrov, vse življenje pa je bila obsedena z vitkostjo. Danes so številni zgodovinarji prepričani, da je trpela za anoreksijo, v vsakem primeru pa je bil njen način prehranjevanja izjemno rigorozen.

Kadarkoli se je njena teža približala 50 kilogramom, se je začela postiti, pa tudi sicer se je prehranjevala zelo špartansko: z bistrimi juhami, mlekom in jajci, občasno si je privoščila sokrvico, iztisnjeno iz surove govedine.

Surovo meso je bilo tudi del njene lepotne rutine, redno je nosila obrazno masko, obloženo s surovo teletino in pretlačenimi jagodami, ob tem pa si je pogosto privoščila kopel v kozjem mleku.

Svojo vitkost je poudarjala tudi z oblačenjem, predvsem stezniki, s katerimi si je pas zožila do skorajda nečloveških 40 centimetrov obsega. Ob vsem tem je tudi redno in intenzivno telovadila, imela je celo domači "fitnes" s posebnimi telovadnimi napravami, dvigovala je uteži, veliko hodila, jahala in sabljala.

Tragična izguba sina

Na avstrijskem dvoru nikoli ni bila preveč srečna, pogosto je zapadala v obdobja depresije, ki jih je še poglobila tragična izguba edinega sina Rudolfa.

Elizabeta z možem Francem Jožefom Foto: Wikimedia Commons

Prestolonaslednika Rudolfa so leta 1889 našli mrtvega skupaj z njegovo ljubimko, šlo naj bi za dvojni samomor. Po tej tragediji si Sisi ni več opomogla, avstrijskemu dvoru se je izogibala, kolikor se je dalo. Umrla je leta 1898 v atentatu, med sprehodom ob Ženevskem jezeru jo je zabodel italijanski anarhist Luigi Lucheni.

