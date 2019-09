Prevara sprožila psihološki spopad med profesorico in študentko

Ko univerzitetna profesorica Leah (Katherine Kelly) svojo študentko Rose (Molly Windsor) obdolži goljufanja, sproži nevarno sosledje dogodkov, na prvi pogled jasen primer akademske prevare pa kmalu uide izpod nadzora.

Čeprav je profesorica v nadrejenem položaju, bi lahko potegnila krajši konec, saj je na poskusnem delu na univerzi. Rose na univerzi resda nima vpliva, vendar je zelo maščevalna in si lahko pomaga z družinskimi zvezami.

Inteligentni ženski nikakor nočeta popustiti, hkrati pa nobena od njiju ni pričakovala tako grozljivih posledic njunega psihološkega spopada.

Glavni protagonistki serije Prevara, profesorica Leah (Katherine Kelly) in študentka Rose (Molly Windsor), sprožita nevarno sosledje dogodkov z uničujočimi posledicami, vse pa se začne z akademsko prevaro. | Foto Pickbox NOW

Glavni protagonistki serije Prevara, profesorica Leah (Katherine Kelly) in študentka Rose (Molly Windsor), sprožita nevarno sosledje dogodkov z uničujočimi posledicami, vse pa se začne z akademsko prevaro. | Foto Pickbox NOW

Nova britanska serija Prevara (Cheat) je prava psihološka poslastica, saj je od prve do zadnje epizode napeta, zanimiva in presenetljiva.

Obe glavni protagonistki zagovarjata svojo plat zgodbe, serija pa načenja vprašanje, kako daleč smo se pripravljeni spustiti in kakšno ceno smo pripravljeni plačati, kadar se borimo za tisto, v kar verjamemo.

Prvo sezono napete britanske serije Prevara si lahko premierno ogledate v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Vsebine videoteke Pickbox NOW so na televiziji Telekoma Slovenije na voljo na programskem mestu 242*, do njih pa lahko dostopate tudi prek tipke Meni na daljinskem upravljalniku.