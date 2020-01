Premiero doživel film Unstill, ki prikazuje beg od enoličnosti #foto

Premiere filma Unstill, v katerem želi mladi David v begu pred enoličnostjo svet obpluti z ukradeno jadrnico, se je udeležilo okoli 220 gledalcev, vključno z ekipo mladih protagonistov. Zaradi bolezni je bil odsoten le direktor fotografije Miloš Srdić in zaradi oddaljenosti oba igralca glavnih vlog Janko Mandič (David) in Henrik Olsson (Erik). Ni pa na premieri manjkala Lucija Tratnik, ki je v filmu upodobila Meisje.

Gledalci so film in predstavitev po ogledu pozdravili z navdušujočim aplavzom. V pogovoru z Majem Valerijem je scenarist in režiser Andraž Kadunc povedal, da je predstavljal film njegove mladostniške sanje, saj je od zasnov minilo kar osem let. Ter da so zaradi odsotnosti razumevanja za pridobitev podpore in spleta okoliščin od prve klape, ki je padla avgusta 2014, pa do premiere pretekla štiri leta in pol.

Skupaj sta ugotovila, da se v filmu začetna slovenščina prelevi v zanimivo niansirano angleščino. To in pa zgodba, ki ni vezana zgolj na slovensko okolje ali pejsaže, pa naredi film pravzaprav globalen.

Iz odzivov je bilo razbrati, da je bilo pri filmu doseženo sozvočje enkratne fotografije in glasbe z igralskimi dosežki, ki so celotni film povezali v neločljivo povezano celoto, ki pripoveduje nekoliko nenavadno zgodbo. Vsaj neobičajno za slovenski film.

V ospredju je namreč mladenič v zgodnjih dvajsetih David, ki odide od doma v begu pred enoličnostjo in v iskanju nečesa večjega. Za cilj si zada obpluti svet z ukradeno jadrnico. Film raziskuje svobodo in posledice njenega iskanja. Pripoveduje zgodbo o nevarnih čustvih, prijateljstvu, ljubezni in neprecenljivosti življenjskih izkušenj.

