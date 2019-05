Premieri velikih TV-poslastic za ljubitelje grozljivk

Na spored programa AMC se s peto sezono vrača priljubljena serija Fear the Walking Dead, le nekaj dni zatem pa bomo dočakali še premiero povsem nove in težko pričakovane nadnaravne grozljivke NOS4A2.

O seriji Fear the Walking Dead

Serija produkcijske hiše AMC Studios Fear the Walking Dead se v ZDA uvršča na četrto mesto najbolj gledanih serij na kabelski televiziji med odraslimi, starimi od 18 do 49 let, po nekaterih podatkih pa tudi med odraslimi, starimi od 25 do 54 let.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

V peti sezoni serije Fear the Walking Dead je poslanstvo skupine jasno – poiskati preživele in pomagati, da bo svet, kolikor ga je sploh še ostalo, vsaj malenkost boljši.

Morgan Jones (Lennie James) še naprej vodi skupino s trdno odločenostjo in filozofijo, ki temelji na dobronamernosti, skupnosti in upanju. Vsak njen član verjame, da se bo s pomočjo drugim oddolžil za napake, ki jih je storil v preteklosti. Vendar pa si zaupanja drugih ne bodo prislužili tako zlahka.

Njihovo poslanstvo bo postavljeno na preizkušnjo, ko se bodo znašli na neznanem ozemlju. To jih bo prisililo, da se spopadejo s preteklostjo in svojimi najhujšimi strahovi. Pri tem bodo odkrili popolnoma nov način življenja, ki jih bo za vedno spremenil.

Svetovna premiera 5. sezone serije Fear the Walking Dead bo v ponedeljek, 3. junija, ob 3. uri zjutraj na programu AMC, prvo epizodo bodo znova predvajali isti dan ob 22. uri.

Napovednik 5. sezone serije Fear the Walking Dead:

O seriji NOS4A2

Grozljiva nadnaravna serija NOS4A2 (izg. Nosferatu) z Ashleigh Cummings in nominirancem za emmyja Zacharyjem Quintom v glavnih vlogah temelji na istoimenski knjižni uspešnici Joeja Hilla, njen izvršni producent in vodja scenaristične skupine pa je eden od ustvarjalcev serije Fear the Walking Dead.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Nadarjena mladenka Vic McQueen (Cummings) nekega dne odkrije, da ima nadnaravno sposobnost, da najde izgubljene stvari, to odkritje pa jo privede do zlobnega in nesmrtnega Charlieja Manxa (Quinto).

Manx se hrani z dušami otrok, njihove ostanke pa pušča v Christmaslandu – ledeni vasici iz svoje domišljije, kjer je vsak dan božič, biti nesrečen pa je nezakonito.

Vic si prizadeva premagati Manxa in rešiti njegove žrtve. Pri tem mora ohraniti mirno kri in zdravo pamet, če želi preprečiti, da bi tudi sama postala njegova žrtev.

Premiera serije NOS4A2 bo v četrtek, 6. junija, ob 22. uri na programu AMC.

Napovednik serije NOS4A2: