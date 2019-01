Predator: Vrnitev (The Predator)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Predator © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

The Predator © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Režiser uspešnic Cmok cmok, bang bang, Iron Man 3 in Prava fanta Shane Black predstavlja najnovejši film v kultni franšizi o najbolj smrtonosih morilcih v vesolju. Bo človeštvo preživelo njihovo vrnitev?

ZDA, Kanada │ 2018 │ 102 min. │ Akcijski ZF-triler R: Shane Black│ I: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn, Jacob Tremblay Ocena IMDb: 5,5/10 │ Rotten Tomatoes: 32 % │ Uporabniki Googla: 78 %

Tokrat so najbolj smrtonosni lovci v vesolju Predatorji še močnejši, pametnejši in bolj smrtonosni kot kadarkoli prej, saj so se gensko nadgradili z DNK drugih vrst.

Ko deček po nesreči sproži njihovo vrnitev na Zemljo, lahko konec človeške vrste preprečita le skupina razcapanih nekdanjih vojakov in zlovoljni učitelj naravoslovja.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

"Najboljše od vsega je, da režiser Black razume geografijo akcijske sekvence in prednosti cenzorske oznake R." Peter Hartlaub, San Francisco Chronicle

"Fantastična igralska zasedba in kot nož oster tempo – dejstvo je, da je prav to tisto, kar si želite od filma, imenovanega Predator." Brian Tallerico, RogerEbert.com

Napovednik filma Predator: Vrnitev: Zanimivost: Pradator: Vrnitev je četrti celovečerec v franšizi in neposredno nadaljevanje filmov Predator (1987), Predator 2 (1990) in Predatorji (2010). Vmes so posneli še filma Alien proti Predatorju (2004) in Alien proti Predatorju: Rekviem (2007), vendar ta film dogajanje iz obeh zamolči.

Režiser in soscenarist filma Shane Black je v izvirnem Predatorju odigral stransko vlogo Hawkinsa. Ko mu je studio 20th Century Fox po uspehu tretjega dela Iron Mana ponudil režijo

je v izvirnem Predatorju odigral stransko vlogo Hawkinsa. Ko mu je studio 20th Century Fox po uspehu tretjega dela Iron Mana ponudil režijo Studio si je sprva zamislil film, ki bi znova zagnal franšizo. Ko se je projektu pridružil Black, je potrdil, da bo posnel nadaljevanje, saj je želel nadalje raziskati Predatorjevo mitologijo.

Arnold Schwarzenegger je zavrnil vlogo Dutcha, ki ga je igral v prvem delu franšize, medtem ko je oskarjevec Adrien Brody izrazil zanimanje, da bi znova upodobil svoj lik iz filma Predatorji.

je zavrnil vlogo Dutcha, ki ga je igral v prvem delu franšize, medtem ko je oskarjevec izrazil zanimanje, da bi znova upodobil svoj lik iz filma Predatorji. Lik, ki ga igra Thomas Jane , ima Tourettov sindrom. Za to nevrološko motnjo trpi tudi Shane Black.

, ima Tourettov sindrom. Za to nevrološko motnjo trpi tudi Shane Black. Čeprav nam film to zamolči, je Keys (Jake Busey) sin vladnega uradnika Petra Keyesa, ki je umrl v drugem delu Predatorja. Tega je igral Jakov resnični oče Gary Busey.

V videoteki DKino si oglejte tudi: