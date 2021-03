Angleška igralka Sophie Winkleman se je leta 2009 poročila z lordom Frederickom Windsorjem, sinom Kentskega princa Michaela, ki je bratranec kraljice Elizabete II. S poroko je Sophie postala Lady Frederick Windsor, a je vztrajala pri tem, da obdrži svoj dekliški priimek, saj je hotela nadaljevati z igralsko kariero.

Pred tem je večinoma nastopala po gledališčih v Veliki Britaniji, po poroki pa sta s soprogom odšla čez lužo, natančneje v Los Angeles, kjer je hotela Sophie poskusiti srečo v Hollywoodu.

Uspelo ji je leta 2011, ko je dobila vidnejšo vlogo v priljubljeni seriji Dva moža in pol, v kateri je po Charlieju Sheenu glavno vlogo prevzel Ashton Kutcher. Lady Windsor je upodabljala Zoey, njegovo britansko dekle, le da se zasedbi ni niti malo sanjalo, da so v družbi članice britanske kraljeve družine.

Sophie je v seriji Dva moža in pol igrala Zoey, dekle lika Ashtona Kutcherja. Foto: IMDb

Vloge je dobivala glede na talent in ne ime

Sophie je po poroki z lordom sicer razmišljala, da bi si spremenila priimek v Windsor, saj se sliši "precej elegantno", a se je kasneje odločila, da ostane Winkleman, saj so jo tako poznali v igralski industriji. Ravno zato večina v Hollywoodu ni vedela, s kom je poročena.

"Ljudje v mojem poslu v Ameriki niso vedeli ničesar, saj so me videli kot zgolj Sophie Winkleman, zato sem lahko brez težav hodila na avdicije in dobila vlogo ali pa pač ne. O meni niso izvedeli nič, poznali so me samo kot igralko, kar se mi je zdelo najpomembnejše," je razkrila.

Lady in lord Frederick Windsor imata dva otroka. Foto: Reuters

Ko igra, je Winkleman, ko pomaga, je lady Windsor

Leta 2013 sta se lady in lord Frederick Windsor preselila nazaj v Veliko Britanijo, saj sta si želela biti bližje družini. Ob tem je spregovorila tudi o kraljici, za katero pravi, da najde le lepe besede. "Govorim lahko le iz lastnih izkušenj. Ko sem jo spoznala, mi je izkazala neverjetno dobrodošlico, bila je neverjetno prijazna. S strani vseh članov družine sem občutila le pozitivnost, toplino in skrb."

40-letna igralka zdaj v Londonu še vedno občasno igra, za kar uporablja priimek Winkleman, ko pa so na vrsti dobrodelni dogodki in sodelovanja z društvi, pri katerih sodeluje kot kraljeva pokroviteljica, pa postane lady Frederick Windsor, saj ima tako večji vpliv pri ozaveščanju ljudi, pravi.

Sophie pravi, da sta si s soprogo princa Harryja zelo različni. Foto: Reuters

"Z Meghan sva si povsem različni"

Zaradi igralske kariere, poroke v kraljevo družino in kasnejše selitve v Kalifornijo so Sophie začeli primerjati z Meghan Markle, vendar pravi, da je to nesmiselno, saj sta si "povsem različni", je pred kratkim povedala za medije. "Menim, da naju ne morete primerjati, saj je njena slava globalna, kar je moja predstava popolnega pekla."

Ob tem je dodala, da sama skuša ljudem pomagati na čisto drugačnem nivoju in predvsem organsko, poleg tega pa se ne bi mogla soočati s takšnim vdorom v zasebnost "niti za minuto". "Nikoli nisem imela Facebooka, Twitterja, ničesar. Že misel na to mi ni všeč."

Preberite tudi: