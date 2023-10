Pred 65 leti prvič izšel medvedek Paddington Michaela Bonda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi slikanici o medvedku Paddingtonu so sledili številne knjige, več televizijskih serij, dva uspešna filma, tretji je trenutno v nastajanju. Pa tudi poštne znamke in samo v Londonu kar dva kipa.

Prvi slikanici o medvedku Paddingtonu so sledili številne knjige, več televizijskih serij, dva uspešna filma, tretji je trenutno v nastajanju. Pa tudi poštne znamke in samo v Londonu kar dva kipa. Foto: Guliverimage

Rdeča kapa, moder plašček duffle in majhen po postavi, to je medvedek Paddington, najverjetneje najbolj znan medvedek v Veliki Britaniji, ki njene prebivalce razveseljuje že 65 let. Njegov avtor Michael Bond je 13. oktobra 1958 objavil knjigo z naslovom Medvedek Paddington, ki je kasneje zaslovela po vsem svetu.