Potrebujete priporočilo za dober film?

Premierno filmsko vzdušje, ki vztraja!

Ganljive drame vas bodo pripravile na popoln užitek, poln čustev, odkrili boste pustolovščine in doživeli napete zaplete, adrenalinske akcije pa vas bodo držale pokonci dolgo noč.

Vrhunska igralska zasedba bo dopolnila vrhunsko doživetje ogleda filma. Tako se bodo maja na malih zaslonih znašli le najboljši izmed najboljših iz sveta Hollywooda. Prelepa Scarlett Johansson bo imela posebne sposobnosti, Tom Hanks bo poskusil uresničiti svoj cilj, medtem ko bosta Sam Worthington in Octavia Spencer ganila celo najtrdnejšo dušo in pokazala, kaj v življenju je najdragocenejše. Omar Sy bo naenkrat postal oče, nebo pa manjkalo niti najljubših tematik, kot je ta o domačih ljubljenčkih.

Potrebujete še kakšen razlog, da bi preživeli maj pred malimi zasloni? CineStar TV Premiere programa jih imata več kot dovolj, če pa še vedno niste prepričani, verjamemo, da vas bo naslednjih pet razlogov zagotovo pritegnilo:

Razlog #1 Ghost in the Shell (Duh v školjki) 5. maj ob 20.uri

Mislite, da je ukradeno življenje zamenljivo? Kaj, če je celo življenje dejansko laž? Fantastična Scarlett Johansson je kiborg, ujeta v mehanskem telesu vodje elitne enote, zadolžene za lov na najnevarnejše zločince. Ji bo tudi tokrat uspelo opraviti nalogo? To lahko izveste na spletni strani.

Razlog #2 Hologram for the King (Hologram za kralja) 6. maj ob 20. uri

Kaj bi naredili, če bi imeli samo eno priložnost rešiti svojo kariero? Tom Hanks je pripravljen narediti vse za svojo hčer, celo nepredstavljive poslovne poteze. Toda razlika med sodobnim in tradicionalnim svetom je kriva, da uresničitev čudežnega cilja ne gre po načrtu. Več o tem preberite na spletni strani.

Razlog #3 Power Rangers 12. maj ob 20. uri

Po napetem boju s tehnologijo je čas, da pokaže moč svoj čar! Zgodba spremlja pet nenavadnih najstnikov s svojimi osebnimi težavami, toda v enem samem trenutku se bo vse spremenilo! Zakaj morajo čisto navadni najstniki postati drugačni in rešiti svet? Če se znajdete v takšni situaciji, so navadila na spletni strani.

Razlog #4 Shack (Koliba) 19. maj ob 20. uri

Če do zdaj niste verjeli v čudeže, vas bo ta ganljiva drama prepričala, da so čudeži le resnični. Kaj se bo zgodilo žalujočemu očetu po štirih letih na kraju, na katerega ga vežejo grenki spomini? Sam Worthington in Octavia Spencer bosta pokazala, da po najhujši izgubi in praznini, ki ostane za njo, le niste sami, kot mislite. Ste pripravljeni na čustveno zgodbo, ki bo razkrila vsa čustva? Poiščite odgovore na večno vprašanje v priredbi svetovne knjižne uspešnice William P. Younga: Koliba.

Razlog #5 Dogs Purpose (Pasji smisel življenja) 26. maj 20.00

Verjetno ste se večkrat vprašali, kaj misli vaš domači ljubljenček, ko vas gleda v oči. Skozi ta film boste morda dojeli, kaj se plete v njegovi glavi, kako razmišljajo živali in kako razumejo naše vedenje do njih. Tisti, ki jih imamo radi, nam posvetijo celo svoje življenje, vi pa objemite svojega ljubljenčka in z Dennisom Quaidom poglejte na življenje iz drugega zornega kota. Bailey vas nestrpno čaka, da kliknete na spletno stran.

Preživite sončni maj s CineStar TV Premiere programoma in njunimi zanimivimi zgodbami. Ves mesec vas vsak konec tedna čakajo premierne uspešnice, ki s se vrtele v kinematografih, vi pa si jih lahko ogledate komaj 12 do 16 mesecev od kino premiere! Poleg naštetih uspešnic se bodo premierno vrteli tudi številni drugi filmi, kot so Penny Pincher (Stiskač!), A Family Man (Družinski človek) Two Is a Family (Nepričakovano očka).

Bodite na že znani lokaciji vrhunskih uspešnic in ne zamudite filmskih vikendov najboljših premier, saj CineStar TV Premiere filmska programa omogočata gledalcem ogled najljubših filmskih vsebin in serij kar 24 ur na dan s slovenskimi podnapisi in brez oglasov!

