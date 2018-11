Poj mi pesem - v kinematografih od 29. novembra 2018

Oglasno sporočilo

Celovečerni dokumentarni film, ki ponuja uvid v ključne dele ustvarjalne rasti Vlada Kreslina in obenem oriše kulturni kontekst, znotraj katerega deluje že več kot štirideset let.

Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti … so že ponarodele pesmi Vlada Kreslina. Vlado ima pri svoji publiki kultni status, ki ni posledica samopromocijskih strategij, ampak plod osebne karizme in sugestivnega glasbenega izraza. Ta temelji na prepletu tradicionalne panonske melodičnosti, rockovskega uporništva in izvirne pesniško-glasbene govorice. To je film o glasbi in tistih, ki jo imajo radi.

Nastopajo: Vlado Kreslin, Eva Strmljan Kreslin, Milan Kreslin, Katarina Kreslin, Vera Pergar, Blaž Ogorevc, Jure Potokar….

Scenarij in režija: Miran Zupanič

Direktor fotografije: Maksimiljan Sušnik

Montažerja: Jaka Kovačič, Miran Zupanič

Oblikovalec zvoka: Boštjan Kačičnik

Kolorist: Janez Ferlan

Producent: Boštjan Ikovic

produkcija: Arsmedia d.o.o.;

Sofinancer: Slovenski filmski center

Slovenija, 2018

Dolžina: 107 minut