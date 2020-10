Odkar je Netflix začel predvajati dokumentarni film American Murder: The Family Next Door, je Chris Watts začel v zapor dobivati številna pisma oboževalk, ki iščejo prijateljstvo z morilcem.

Watts je avgusta 2018 umoril svojo nosečo ženo Shan'ann ter tri in štiri leta stari hčerki, Celeste in Bello. Ženino truplo je zakopal, hčerki pa potopil v naftne rezervoarje. Sprva je umore zanikal, a so ga razkrinkali posnetki nadzornih kamer, zato je vse priznal, se s tem izognil smrtni kazni in namesto tega dobil pet dosmrtnih zapornih kazni.

Že pred predvajanjem dokumentarnega filma je začel prejemati pisma oboževalk, ki se jim je "zdel čeden" in so sočustvovale z njim. "Ker ni imel za početi nič drugega, jim je odpisal in tako dobil kar nekaj dopisovalk, s katerimi je ostal v stiku," je za revijo People razkril vir.

Napovednik dokumentarnega filma, ki je premiero doživel 30. septembra:

Prejema veliko sočustvovanja in tudi dvorjenja

Po premieri dokumentarnega filma pa je nanj naslovljene še več pošte – do zdaj je prejel več kot šestdeset pisem, med katerimi so tako grožnje in besede sočustvovanja, veliko pa je tudi romantičnega dvorjenja.

Nekatere ženske mu pošiljajo tudi svoje fotografije, kot na primer Tatiana iz New Yorka, ki mu je ob tem zapisala: "Veliko mislim nate. Tukaj sem, stojim ti ob strani. Prosim, vedi, da veliko ljudi, ki jih ne poznaš (kot sem jaz), skrbi zate," poročajo ameriški mediji.

Šestintridesetletna Tammy mu je napisala, da mu je hotela "sporočiti, da je lahko njegova prijateljica", neka Candace pa mu je napisala, da vsi okrog nje mislijo, da je pošast, vendar ona ne meni tako in ve, da se drugi motijo. Dodala je, da si ga želi obiskati v zaporu, če je to sploh mogoče. "Ko sem te prvič videla na televiziji, sem si mislila 'o moj bog, spoznati moram tega moškega'," je še zapisala. Vsako pismo pa naj bi končala s ključniki #teamchris (sem na strani Chrisa, op. p.), #chrisisinnocent (Chris je nedolžen, op. p.p), #lovehim (ljubim ga, op. p.) in #sooooocute (tako lušten, op. p.).

Chris v zapor poleg pisem groženj prejema tudi sočustvovanje in romantična namigovanja. Foto: Getty Images

V pismih, ki jih pišejo Wattsovi sovražniki, pa so večinoma grožnje in želje, da bi umrl, označujejo ga za "pošast", "zgubo" in "spako". Eno se je na primer glasilo: "Ne moreš si predstavljati, kaj te čaka. Shan'ann, Bella in Celeste te bodo v celici obiskovale še veliko noči." V številnih drugih pismih pa mu pišejo, da si želijo, da bi njegovi sojetniki vzeli pravico v svoje roke.

Preverite več: