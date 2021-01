Po tem, ko je Tom Cruise izgubil živce zaradi ekipe, je kupil dva robota

Da je ameriški zvezdnik izjemno strog, ko pride do novega koronavirusa in varnostih ukrepov okrog tega, je pokazal z nedavnim besnenjem nad snemalno ekipo, zdaj pa je za boljšo varnost raje kupil kar dva robota.

Tom Cruise je trenutno še vedno sredi snemanja filma Misija: Nemogoče 7, vendar delo močno otežuje novi koronavirus, zaradi česar so morali snemanje že večkrat prekiniti. Kako resen je 58-letni igralec glede tega, je pokazal decembra, ko je v javnost prišel posnetek, kako kriči na snemalno ekipo, ker se niso držali ukrepov.

Zdaj pa tuji mediji poročajo, da je za še večjo varnost priskrbel dva robota, ki naj bi ju plačal iz lastnega žepa, in bi mu pomagala zagotoviti večjo varnost na snemanju. "Tom je tako odločen, da snemanja ne bodo več prekinili, da je kupil dva robota, ker sam ne more nadzorovati vse ekipe, če kršijo pravila," je za medije razkril vir in dodal, da sta robota "res sofisticirana in rahlo zastrašujoča. Kot Terminatorja, vendar ne tako nasilna."

Snemanje Misije: Nemogoče 7 se za zdaj še nadaljuje v Veliki Britaniji, a se bo ekipa kmalu preselila v Dubaj, kjer bodo nadaljevali z novimi prizori.

Za zdaj še snemajo v Veliki Britaniji, nato pa se selijo v Dubaj. Foto: Cover Images

Po izpadu več članov ekipe dalo odpoved

Zvezdnik se je za nakup robotov odločil po tem, ko je opazil, da člana ekipe sedita ob računalniku, ne da bi pazila na medsebojno razdaljo, s čimer sta kršila zaščitne ukrepe pred okužbami. Cruise je ob malomarnosti članov ekipe povsem izgubil živce in začel nanje kričati. Nekdo na prizorišču je igralčevo večminutno kričanje posnel, posnetek pa je objavil britanski tabloid The Sun. "Če vas še kdaj ujamem pri čem takem, vas ne bo več tukaj, presneto," je besnel.

Kmalu po objavi posnetka je Cruise znova pobesnel pred sodelavci, zato je več članov ekipe dalo odpoved.

Medtem ko ga številni kritizirajo zaradi tega, pa je požel tudi nemalo pohval, češ da zaščito pred širjenjem koronavirusa jemlje zelo resno in da želi s tem pomagati filmski industriji, ki je trenutno v hudi krizi.

Preberite več: