Po odsotnosti Samanthe še eno razočaranje za oboževalce Seksa v mestu #video

Oboževalci legendarne nadaljevanke in filmov Seks v mestu bodo morda doživeli še eno razočaranje. Potem ko so ustvarjalci potrdili, da v nadaljevanju serije ne bo več Samanthe, so zdaj sporočili, da bosta manjkala še dva pomembna lika.

Že takoj ob oznanitvi, da se Seks v mestu vrača na male zaslone, so ustvarjalci opozorili, da v seriji ne bodo nastopili vsi liki in da bo vsekakor manjkala Kim Catrall, ki je dolga leta igrala Samantho.

Zdaj so potrdili, da se ne bo vrnil niti Chris Noth, bolj znan kot gospod Živina, poleg njega pa najverjetneje ne bo niti Davida Eigenberga, ki je upodabljal Steva Bradyja, Mirandinega (Cynthia Nixon) fanta in kasneje moža. Eigenberg se po poročanju ameriških medijev sicer dogovarjala za morebiten nastop, a nič še ni dorečeno.

Tako je glavna igralka Sarah Jessica Parker napovedala prihod nove serije:

Živino in Samantho bodo zelo pogrešali

Nadaljevanje legendarne serije, ki so bo imenovalo And Just Like That ..., bo tako ostalo brez dveh vidnejših likov, ki sta močno vplivala na zgodbo Seksa v mestu. Številni oboževalci namreč menijo, da je prav Samantha upravičevala ime serije in dala "seks" v mesto, medtem ko je bil gospod Živina eden najbolj priljubljenih likov.

Kako bodo zapeljali zgodbo brez njega, ni znano, saj so ustvarjalci do zdaj razložili le odsotnost Samanthe. Pojasnili so, da se tudi v "vsakdanjem življenju dogaja, da kakšni ljudje z leti zapustijo naš krog prijateljev".

Gospod Živina je bil pri gledalcih izjemno priljubljen. Foto: Getty Images

Nova različica Seksa v mestu se vrača z desetimi polurnimi epizodami, ki jih bodo predvajali na novi platformi za predvajanje TV-vsebin HBO Max. Dogajanje se ne bo nadaljevalo tam, kjer se je končalo v drugem delu filma Seks v mestu, temveč bo postavljeno v realni čas. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda in Charlotte (Kristin Davis) bodo tako v novih delih stare več kot petdeset let.

Preberite tudi: