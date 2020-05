Po odpovedih filmskih premier še "največji pretres v zgodovini Oskarjev" #video

Tuji mediji poročajo o "največjem pretresu v 93-letni zgodovini Oskarjev", saj naj bi organizatorji razmišljali o večmesečni preložitvi podelitve teh nagrad prihodnje leto.

Glavni razlog za takšne načrte je vrsta odpovedanih oziroma preloženih premier, ki bi se morale zgoditi to pomlad, pa jih je odpihnila pandemija novega koronavirusa.

Organizatorji zdaj resno razmišljajo o možnosti, da bi podaljšali časovno obdobje, znotraj katerega mora biti film premierno prikazan, da bi bil v igri za oskarje na aktualni podelitvi. Za zdaj je to obdobje med 1. januarjem 2020 in 31. decembrom 2020, lahko pa se zgodi, da bo rok podaljšan v prihodnje leto.

S tem bi na poznejši datum prestavili tudi samo podelitev, ki je za zdaj napovedana za 28. februar 2021. Britanski tabloid The Sun recimo poroča, da naj bi jo prestavili za kar štiri mesece.

"Če ne bo sprememb, se bodo filmski studii uprli," je za omenjeni tabloid dejal neimenovan poznavalec filmske industrije, "in če bodo studii svoje nove projekte zadržali do prihodnjega leta, da bi bili v igri za nagrade leta 2022, bo filmska industrija opustošena."

Podelitev so v preteklosti že prelagali

Po drugi strani pa je res, da preložitev prireditve na poznejši datum pravzaprav ne bi bila tektonski pretres. Nenazadnje so jo šele leta 2004 prestavili na konec februarja, medtem ko je pred tem dolgo potekala konec marca ali v začetku aprila. Prestaviti pa so jo pripravljeni tudi, če sovpada z zimskimi olimpijskimi igrami – to se je na primer zgodilo leta 2014, ko so Oskarje prestavili na prvo nedeljo v marcu, da ne bi sovpadali z olimpijskimi igrami v Sočiju.

