Pasje radosti v videoteki DKino #video #foto

V videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije smo pripravili izbor 12 animiranih in igranih filmov, v katerih imajo osrednjo vlogo človekovi najboljši prijatelji in njihovi divji predniki. Ti vam bodo v hladnih zimskih dnevih in večerih ogreli srce ter vam predstavili čudovito vez, ki jo gojimo s temi izjemnimi živalmi.

Alfa (Alpha, 2018)

Vizualno razburljiva in v zadnjo ledeno dobo umeščena epska prazgodovinska pustolovščina o neverjetnem prijateljstvu med zapuščenim mladeničem (Kodi Smit-McPhee) in osamljenim volkom raziskuje izvor odnosa, ki je za vedno spremenil človeštvo.

A-X-L (2018)

Ameriška vojska v strogo zaupnem projektu izdela visokotehnološkega robotskega psa. Ta po spodletelem poskusu naveže stik s prijaznim neznancem ter se z njim odpravi na epsko pustolovščino, da bi se izognil znanstvenikom, ki ga poskušajo ujeti.

Bela in Sebastijan (Belle et Sébastien, 2013)

Ta družinska pustolovščina se dogaja med drugo svetovno vojno v francoskih Alpah in prikazuje nerazdružljivo prijateljstvo med šestletnim dečkom in potepuško psičko. Toda krutost ljudi ne prizanese planinskemu raju, zato Sebastijana in Belo čakajo številne težavne preizkušnje.

Bela in Sebastijan: Pustolovščina se nadaljuje (Belle et Sébastien, l'aventure continue, 2015)

Po koncu druge svetovne vojne se Bela in Sebastijan odpravita na napeto pustolovščino reševanja nečakinje dečkovega dolgoletnega skrbnika. Prijatelja se na poti spopadeta s številnimi nevarnostmi, prebrodita tisoč ovir in razkrijeta skrivnost, ki bo za vedno spremenila njuni življenji.

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov (The Secret Life of Pets, 2016)

Ko dvonožni prebivalci manhattanskega bloka odkorakajo v službo in šolo, si hišni ljubljenčki vseh vrst – med temi je tudi glavni pes bloka Max – izmenjujejo zabavne zgodbe o lastnikih, nekega dne pa se odpravijo na razburljivo mestno pustolovščino. | V videoteki DKino sta na voljo sinhronizirana in podnaslovljena različica filma.

Snoopy in Charlie Brown: Film o Arašidkih (The Peanuts Movie, 2015)

Nesrečni Charlie Brown se poda na epski junaški podvig, medtem ko njegovega najboljšega prijatelja, slovitega kužka Snoopyja, čaka spopad na nebu z večnim sovražnikom Rdečim baronom. Prvi računalniško animirani celovečerec s priljubljenimi stripovskimi liki Charlesa M. Schulza.

Beli očnjak (White Fang, 2018)

Animirana pustolovščina pripoveduje zgodbo mladega očnjaka. Ko ga kot mladička odvzamejo njegovi materi, ga vzgaja Sivi bober iz plemena Jukon, nato ga zlobni trgovec pahne v krut svet pasjih spopadov, nazadnje pa ga reši ljubeč par.

Max (2015)

Pes Max, ki je pomagal ameriškim marincem v Afganistanu, se po travmatični izgubi svojega vodnika Kyla vrne v ZDA. Ko že mislijo, da Maxu ni pomoči, saj ne posluša in upošteva prav nikogar, ga posvoji Kylova družina in kuža najde prijatelja v bratu vodnika, ki ga tako pogreša.

Rdeči pes Modri (Red Dog: True Blue, 2016)

Družinski film o slovesu od otroštva je umeščen v čudovito avstralsko pokrajino in prikazuje nepozabno prijateljstvo med Mickom in psom Modrim. To je polno skrivnostnih in razburljivih preizkušenj, ki dečka vodijo v mladostniška leta in prinesejo tudi prve občutke zaljubljenosti …

Beli bog (Fehér isten, 2014)

Pretresljiva tehnična bravura o pasjem krdelu, ki se upre človekovi okrutni potrebi po dominaciji in samovolji. Zmagovalec sekcije Posebni pogled v Cannesu, madžarski kandidat za tujejezičnega oskarja in najmanj radosten film v našem izboru.

Volčji totem (Wolf Totem, 2015)

Resnična zgodba o mladem pekinškem študentu, ki se med kulturno revolucijo odpravi preučevat mongolska nomadska plemena. Tam poskuša udomačiti mladega volka, ravnovesje med človekom in živaljo pa se poruši, ko se vlada odloči, da je treba z območja odstraniti vse volkove.

Odi in pingvini (Oddball, 2015)

Navdihujoča upodobitev resnične zgodbe se dogaja na majhnem avstralskem otoku, ki je bil dolga leta zatočišče za pritlikave pingvine. Ko jih začnejo ogrožati lisice, gojitelj perutnine na otok pripelje svojega razigranega psa, da bi jih pregnal, toda temu gredo po glavi povsem druge norčije.

