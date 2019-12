Odštevanje se začenja: vsebine na televiziji za boljši zaključek leta

Kaj pravite na to, da bi ob vsej decembrski noriji, zabavah in obveznostih za nekaj ur odklopili ter se prepustili vrhunskim vsebinam, ki vas čakajo na televiziji?

Od napetih kriminalk, najljubših serij, zabavnih družinskih filmov do nekaj športnih poslastic. Da, to lahko postane vaš popoln decembrskih zaključek.

Iskanje vsebine za najlepši zaključek leta je več kot preprosto. Televizija NEO vam omogoča hitro glasovno iskanje v slovenščini - ne glede na to, ali je vaša vsebina na rednem programu ali v videoteki. Vi samo rečete, na primer, Černobil in NEO vas takoj preusmeri do oddaje, tudi če je bila na sporedu pred nekaj dnevi.

Filmski konec leta

Pravijo, da je konec leta čas za bilance in kratek pogled v prihajajoče obdobje. Mi pa pravimo, da je to priložnost, da pogledamo, ali smo morda zamudili kakšno filmsko uspešnico. Spomnimo se torej filmov in serij, ki so zaznamovali leto 2019. Če jih še niste ujeli ali bi si jih radi pogledali še enkrat, lahko računate na pomoč televizije NEO.

Poglejte v zakulisje najbolj katastrofalnega dogodka, ki je močno zamajal moč in vpliv Sovjetske zveze. Kdo je zakuhal eksplozijo v jedrski elektrarni v Černobilu v Ukrajini 26. aprila 1986? Kdo so junaki, ki so preprečili še večjo katastrofo?

Film režiserja Quentina Tarantina je zgodba o igralcu in njegovem dvojniku, ki se odpravita na pot, da bi našla svoje mesto pod soncem v neizprosni filmski industriji davnega leta 1969. Glavna junaka filma sta Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), nekdanja zvezda kavbojske TV-serije, in njegov dolgoletni dvojnik Cliff Booth (Brad Pitt).

V novem poglavju zmajske pustolovščine mladi Viking Viki (Hiccup) in zmaj Brezzobi (Toothless) končno le spoznata svojo usodo – Viki je ob boku prijateljice Astrid poglavar otoka Berk, črni zmaj pa je vodja svoje vrste. Po naključju naletita na skriti svet zmajev, Brezzobi pa spozna prikupno zmajčico Svetli bes.

Film je sicer svojo pot v slovenskih kinematografih začel že proti koncu leta 2018, vendar je močan pečat pustil tudi na polovici naslednjega leta. Z vrhuncem na podelitvi oskarjev, saj je domov odnesel kar štiri kipce.

Film spremlja strm vzpon legendarne skupine Queen, grozeči konec, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel z vajeti, ter njihovo zmagovalno ponovno združitev na Live Aidu, ko so pričarali enega najveličastnejših nastopov v zgodovini rock glasbe.

Tudi to je film, katerega veličino so prepoznali tudi podeljevalci oskarjev. Prepriča zaradi svoje iskrenosti, preprostosti in dogajanja v času, ko so je bilo vprašanje rase v ZDA še kako pomembno.

Ko Tonyja Lipa, redarja iz italijansko-ameriške četrti v Bronxu kot voznika za koncertno turnejo najame dr. Don Shirley, temnopolti pianist svetovnega slovesa, se morata zanašati na "zeleno knjigo", ki je nekakšen vodnik po takratnih varnih območjih za Afroameričane.

Soočena z rasizmom in nevarnostjo ter hkrati z nepričakovano človečnostjo in humorjem sta prisiljena razlike postaviti na stran, da bi lahko preživela in uživala na življenjskem popotovanju.

Brez športa ne gre

Konec leta bo za slovenske navijače nedvomno vse v znamenju smučarskih skokov in novoletne turneje, ki se začenja že 29. decembra. Naši orli so pokazali dobro formo, zato so pričakovanja še toliko večja. Konec tedna se v Lenzerheideju v Švici začenja tudi tekaška novoletna turneja.

Še pred koncem leta pa se bodo najboljši smučarji in smučarke pomerili tudi v alpskih disciplinah. Dekleta bodo v Lienzu tekmovala v slalomu in superveleslalomu, moški pa se bodo v Bormiu pomerili na smuku in v alpski kombinaciji.

Boste navijali sami ali v družbi prijateljev?