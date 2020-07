Oddaja Ellen DeGeneres zaradi hudih obtožb pod preiskavo

Po poplavi razkritij, da je slavna voditeljica nesramna, žaljiva in tudi rasistična do svojih zaposlenih, so zdaj začeli notranjo preiskavo delovnega okolja pri oddaji Ellen DeGeneres.

Obtožb o nespoštljivem obnašanju Ellen DeGeneres do svojih zaposlenih je bilo toliko, da so bili direktorji produkcijske hiše WarnerMedia in kadrovska služba primorani odpreti preiskavo in raziskati, kaj se dogaja v ozadju priljubljene oddaje slavne voditeljice.

Ameriška revija Variety poroča, da bodo v okviru preiskave opravili več anonimnih intervjujev z nekdanjimi in zdajšnjimi zaposlenimi o njihovih izkušnjah pri oddaji.

Tako produkcijska hiša kot tiskovni predstavniki oddaje so odklonili komentiranje preiskave, češ da hočejo s tem zaposlenim nakazati, da mislijo resno z anonimnostjo. So pa potrdili, da so preiskavo spodbudili številni članki zadnjih mesecev, ki 62-letno voditeljico bremenijo poniževalnega obnašanja do svojih zaposlenih.

V oddaji kaže drugačen obraz kot v zakulisju, pravijo njeni zaposleni.

Pred kamerami prijazna, za njimi pa zlobna in žaljiva

DeGeneresova pred kamerami sicer kaže veselo in prijazno plat, ob koncu vsake oddaje pa ne pozabi poudariti zdaj že vsem znanih besed: "Bodite prijazni drug do drugega." A za kamerami in v zakulisju pa naj bi bila povsem drugačna.

Že lani so se začele širiti zgodbe o tem, da je do svojih zaposlenih nesramna, žaljiva in tudi rasistična, marca in aprila letos pa se je na Twitterju zvrstilo še več negativnih izkušenj s slavno voditeljico. Vse skupaj se je začelo, ko je njena ekipa spregovorila o slabem delovnem odnosu med pandemijo novega koronavirusa, saj niso dobivali informacij o tem, ali sploh še imajo službo ter ali bodo dobili plačo. Ellen je sicer nadaljevala svojo oddajo, a s svojega doma in z drugo, najeto ekipo, namesto s svojo, obstoječo.

Ko pa je komik Kevin T. Porter na Twitterju ljudi pozval, naj delijo svoje "nore" zgodbe o "zlobni Ellen", so se te kar usule, pri čemer so se oglasili tako tisti, ki so to izkusili na lastni koži, kot tudi tisti, ki poznajo nekoga, ki je bil del njene ekipe. Nekdo je na primer razkril: "Vsak dan si je izbrala drugo osebo, na katero se je "spravila". Nič nisi kriv, pač potrpi in do jutri si bo že našla drugega." Neka tviterašica pa je razkrila, kako je njeno prijateljico odpustila en teden po tem, ko se je vrnila s porodniške odsotnosti.

Vrsto let je bila ena najbolj priljubljenih voditeljic, zato je marca 2014 že drugič vodila podelitev oskarjev in poskrbela za enega najslavnejših selfiejev na svetu. Foto: Getty Images

"Bodite prijazni" pridiga samo pred kamerami

Spletni medij BuzzFeed News je pred kratkim objavil daljši članek o "toksičnem delovnem okolju" v oddaji Ellen DeGeneres, v katerem je anonimno spregovorilo enajst zaposlenih: deset nekdanjih in eden zdajšnji.

Razkrili so, da so bili odpuščeni iz različnih, nerazumljivih razlogov, kot je bolniška odsotnost in smrt družinskega člana. Eden od zaposlenih pa je imel denimo dovolj rasističnih opazk in je sam dal odpoved. Poleg tega so dobivali tudi navodila, naj ne ogovarjajo Ellen, če jo vidijo v prostorih.

Dodali so, da je voditeljičina mantra "bodite prijazni" totalno "sra***", ki drži samo, ko so kamere prižgane. "Vse to je samo šov," pravijo.

Izvršni producenti Ed Glavin, Mary Connelly in Andy Lassner so komentirali te obtožbe in dejali, da jih jemljejo zelo resno: "Resnično smo prizadeti in nam je zelo žal, da je imela tudi ena sama oseba negativno izkušnjo v naši produkcijski družini. To nismo mi in nočemo biti, to ni misija, ki jo je Ellen določila za nas."

Ellen sama pa vsega skupaj do zdaj še ni komentirala.

Preverite tudi: