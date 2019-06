Oče igralke Igre prestolov je mislil, da bo serija neuspešna #video

Mlada britanska igralka Sophie Turner je razkrila, kako je bilo, ko je pred desetimi leti dobila vlogo Sanse Stark v eni najbolj priljubljenih serij, Igri prestolov. Na avdiciji za enega od otrok hiše Stark je zmagala, ko je bila stara 13 let, prva epizoda pa je bila predvajana dve leti kasneje.

Danes 23-letna Sophie se spominja, kako je njeno mamo ob novici, da je dobila vlogo, malce zgrabila panika. "A ji je oče hitro rekel, da je to nekaj, kar sem si vedno želela početi, in da iz serije verjetno ne bo nič. Da tako ali tako nikoli nismo slišali zanjo in da naj mi pusti odigrati to vlogo."

Dodala je, da so jo njeni starši že od majhnega zelo podpirali pri njenem igralskem udejstvovanju in da so jo v dramski krožek vpisali že pri štirih letih.

Zaradi Sanse imela krizo identitete

Na avdicijo Igre prestolov ji je uspelo priti po tem, ko se je dobro odrezala na šolski predstavi Čarovnik iz Oza. Ekipa serije je mlade igralce iskala po različnih šolah po Veliki Britaniji in Sophie je bila ena od srečnih izbrank.

A Sophiejin oče se je zmotil, saj je Igra prestolov postala ena najbolj gledanih in priljubljenih serij vseh časov, Sophie pa ena najslavnejših igralk na svetu. Zahvaljujoč Igri prestolov je dobila tudi vlogo v novi akcijski pustolovščini Možje X: Temni Feniks.

Marca letos je priznala, da je imela zaradi Sanse Stark krizo identitete, saj je zaradi snemanja odrasla hitreje, kot bi morala. Zaradi tega ima še vedno nekaj psihičnih težav, zato zasebne trenutke ceni veliko bolj kot javne, je dodala.

Zaradi Igre prestolov je postala ena najslavnejših igralk. Foto: Getty Images

Preberite še: