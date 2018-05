Obeta se nam vroč in divji junij #foto

Nekega divjega dne (One Wild Day)

Premierno od nedelje, 3. junija, ob 16. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min.│ Foto: Sky Vision

Ta serija bo gledalce popeljala na vratolomno 24-urno potovanje po različnih okoljih.

Začeli bomo v jutranjem vrvežu narave, kjer se istočasno odvija na milijone zgodb, ki so jih sprožili prvi jutranji sončni žarki.

Dan se temeljito spremeni, ko vstopimo v tiho mučno vročino poldneva. Ob zlati uri lova, tik pred mrakom, pa se dogajanje ponovno zaostri v visoko adrenalinski drami.

Oddaja nato doživi neprijeten obrat: gledalci se bodo znašli v grozljivki sredi noči v divjini, v svetu, kjer vladajo čudaški in grozljivi nočni lovci.

Naše doživetje bomo nato končali v varnem objemu sončnega vzhoda ob začetku novega dne.

Oživljanje divjine (Rewilding)

Premierno od nedelje, 10. junija, ob 7.40. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min.│Foto: Blue Ant Media

Nedavna objava v priznani reviji Science je razkrila nekaj, kar je osupnilo večino bralcev – evropska populacija prostoživečih živali po vsej celini ponovno narašča.

Razlogi za to so raznoliki: politika ohranjanja narave v EU, vse večja urbanizacija (kar ponovno odpira prostor za divje živali na podeželju) in, najverjetneje glavni razlog – čedalje uspešnejši projekti ponovne naselitve živalskih vrst po vsej celini.

Ta serija predstavlja novo ustvarjene divjine v osrčju Evrope, v Nemčiji, kjer so biologi ponovno naselili nekoč izumrle vrste v njihove naravne habitate in tako ustvarili pogosto spregledane bisere divjine na Bavarskem, v centralni Nemčiji ter na severu Nemčije.

Evolucija na pohodu (Evolution On The Move)

Premierno od nedelje, 24. junija, ob 16. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Arte

Dokumentarna serija predstavlja presenetljive značilnosti določenih oblik živalskega vedenja v štirih zelo različnih krajih na planetu.

V Savdski Arabiji, Kanadi, Senegalu in Rusiji so znanstveniki, naravoslovci in fotografi odkrili živalske vrste, ki trenutno doživljajo spektakularen evolucijski preskok.

V svetu, ki se nenehno razvija in je že dolgo pod velikim vplivom človeka, so nekatere živali, kot so volki, divji psi, pavijani in šimpanzi, spremenile svoje navade in se prilagodile. Oglejte si osupljive oblike vedenja štirih živalskih vrst na prelomni točki njihove evolucije.

Svetovni dan oceanov

V petek, 8. junija, bomo praznovali svetovni dan oceanov. Ob tej priložnosti se bo po vsem svetu odvilo več sto prireditev, posvečenim oceanom, na Viasat Nature pa bodo v ta namen predvajali naslednje dokumentarne serije.

Junakinje oceana

Šest drznih žensk si je zadalo pomembno nalogo. Rešiti želijo neverjetne, osupljive in še zmeraj skrivnostne oceane, ki omogočajo življenje na našem planetu. │ Ob 5.10. │ Foto: ZDF

Pogovor z delfini

Znanstvenik izdeluje orodja, s katerimi je mogoče komunicirati z delfini, strokovnjaki pa preizkušajo njihovo inteligenco. │ Ob 7.10. │ Foto: Kwanza

Pustolovsko življenje kitov z Nigelom Marvenom

Nigel je navdušen nad prijaznostjo kitov. Medtem ko ti pričenjajo svoje dolgo popotovanje, se sam podaja na vzporedno pot skozi puščavo, kjer sreča nekaj zvijajočih se luskastih bitij. │ Ob 9. uri. │ Foto: Freemantle

Veliki koralni greben z Davidom Attenboroughom

V premierni epizodi sezone se David Attenborough podaja v nebo in se potopi v valovi, da bi videl mogočnost Velikega koralnega grebena, spremljal pa je tudi zanimiv dogodek – vsakoletno drstenje koral. │ Ob 16.10. │ Foto: Freddie Claire