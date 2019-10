Nove ekskluzivne serije za odrasle in prikupne vsebine za najmlajše

Med oktobrskimi vrhunci programa AMC izpostavljamo štiri hvaljene serije, ob katerih se vam bodo naježile kocine, otroci pa bodo na programu Minimax ta mesec lahko spremljali novi sezoni risanke Moj mali poni: prijateljstvo je čarobno in animirano-igrane serije 7 palčkov in jaz.

Oktobrski vrhunci programa AMC

Preacher S4

Bliža se sklepna epizoda serije, pa tudi božji konec vesolja je vse bližje. Ujeti med nebesnimi prerokbami, peklenskimi zapori in vsesplošno jedrsko vojno se Jesse, Tulip in Cassidy podajajo na krvavo pot do Najvišjega. Ali lahko pravočasno dosežejo Boga in ali je vso to prelivanje krvi del njegovega božanskega načrta? Vse to in še več se bo razjasnilo v zadnji sezoni serije Preacher. • Od 7. 10. vsak ponedeljek ob 22. uri.

Visionaries S3: Eli Roth’s History of Horror

Dokumentarna serija združuje največje mojstre in poznavalce grozljivk. Ti raziskujejo najtemačnejše globine in razkrivajo navdih za svoje pretekle in sedanje stvaritve. V seriji so prikazani znameniti pripovedovalci, kot so Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Jason Blum, Robert Englund, Linda Balir, Tippi Hedren, Rob Zombie, Haley Joel Osment, Jack Black, Jamie Lee Curtis in številni drugi. • Od 27. 10. vsako nedeljo po filmu ob 22. uri.

Vesela noč čarovnic: Stan Against Evil S2

V seriji spremljamo Stana Millerja, večno nezadovoljnega nekdanjega šerifa majhnega mesta New England, ki je moral v pokoj. Stan ima težave s predajo oblasti strogi in lepi novi šerifinji Evie Barret, vendar pa morata skleniti nenavadno zavezništvo, ko spoznata, da stvari v njunem idiličnem mestecu New England niso povsem v redu. Skupaj se hrabro borita proti podivjanim demonom, ki ustrahujejo mesto, kjer so v 17. stoletju množično sežigali čarovnice. • Maraton štirih zaporednih epizod: 30. in 31. 10. ob 22. uri.

Teror: Zloglasni

Dogajanje serije je postavljeno v čas 2. svetovne vojne, zgodba pa se osredotoča na vrsto bizarnih smrti, ki preganjajo japonsko-ameriško skupnost, in spremlja potovanje mladega človeka, ki si želi razumeti in se boriti proti zlonamerni entiteti, ki je zanje odgovorna. • Ob četrtkih ob 22. uri. | Zadnja epizoda sezone bo na sporedu 17. oktobra.

Oktobrska vrhunca programa Minimax

Moj mali poni: prijateljstvo je čarobno

To sezono boste gledalci priča velikim mejnikom, med drugim predstavitvi staršev Starlight Glimmer in velikemu igralskemu prvencu princese Celestie. Poleg tega se bo skupini Mane 6 na epskih dogodivščinah po novih in znanih deželah pridružilo šest novih bitij. • Premiera v soboto, 5. 10., ob 10.40.

7 palčkov in jaz

"Kdo je spal v moji posteljici?" "Kdo je jedel z mojega krožnička?" "Kdo je pil iz mojega kozarčka?" Zagotovo veste, iz katere pravljice so ti citati ... Zdaj si pa predstavljajte, da nekega lepega dne ugotovite, da ste Sneguljčica in da morate svoj dom kar naenkrat deliti s sedmimi palčki? Na programu Minimax si oglejte, kaj sledi. • Premiera v petek, 4. 10., ob 7.05.

