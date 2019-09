Nova švedska poslastica za ljubitelje domišljijskih trilerjev

Nova vznemirljiva švedska serija Skriti prvorojenec (Hidden: Förstfödd) temelji na istoimenskem romanu pisatelja Filipa Alexandersona in črpa navdih iz skandinavske kulture in nordijske mitologije.

Zgodba združuje paranormalno, trdi realizem in psihološko dramo ter se ukvarja z vprašanjem, kako je biti izobčenec oziroma nekdo, ki ne spada v kalup običajne družbe.

Glavna lika vznemirljive švedske serije Skriti prvorojenec sta študent Jonas Hellemyr (August Wittgenstein) in nekdanja policistka Viveca Eldh (Izabella Scorupco). | Foto: Pickbox NOW

Glavni igralec August Wittgenstein (serija Krona) upodablja Jonasa Hellemyra – študenta prava, ki mu huda nesreča spremeni življenje.

Ko postane očitno, da ga nekdo poskuša ujeti, Jonas s svojim bivšim dekletom Rebecko (Josefin Ljungman) pobegne v sence Stockholma. Tam spozna, da pravzaprav ni človek, med odkrivanjem svojega porekla pa odkrije povsem nov svet.

Medtem nekdanjo policistko Viveco Eldh (Izabella Scorupco) zaposli skrivna družba z namenom, da bi preiskala vrsto krutih obrednih umorov, ki v njeno življenje znova prikličejo dogodke iz preteklosti.

V nadaljevanju pripovedi se Jonasova pot križa z Vivecino, usoda pa ju nazadnje pripelje do odkritja globoko zakopanih skrivnosti.

Nadnaravne sposobnosti, skrivne družbe, pregoni z avtomobili, klani bojevnikov, osupljiva energetska polja in številne druge vznemirljive reči vas čakajo v tej švedski domišljijski poslastici

