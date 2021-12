Netflix razkril najredkejše superge v vesolju

Netflix je napovedal izid superg, ki so dobesedno izven tega sveta. Vsebujejo namreč drobne delce 4,5 milijarde let starega meteorita, ki so jih našli v Rusiji. Obstajal bo samo en tak model, cena zanj pa bo vrtoglava.

Izjemno redke superge bodo na voljo od 17. decembra od 17. ure dalje na spletni strani Sothebys.com. Prodaja bo potekala po načelu kdor prej pride, prej melje. Teniske bodo tako šle v roke najhitrejšemu kupcu, ki bo zanje pripravljen odšteti deset tisoč funtov (kar je dobrih 11.600 evrov).

Edinstvene superge bodo šle v roke najhitrejšemu kupcu. Foto: Cover Images

Izkupiček bo šel v dobrodelne namene

Izkupiček bo spletna platforma za ogled serij in filmov namenila v dobrodelne namene. Namenjen bo organizaciji World Wide Fund for Nature, ki si prizadeva zmanjšati vpliv človeka na okolje.

"Nimamo vsak dan priložnosti, da bi izdelali edinstveni par superg, ki so tehnično stare več kot štiri milijarde let," je povedal vodja oddelka za ulično in moderno zbirateljstvo Brahm Wachter. Štiri milijarde let? Ja, prav ste slišali.

Meteoritski delci so dodani v Nikeov model superg New Balance 550. Foto: Cover Images

V njih bodo delci 4,5 milijarde let starega meteorita

Palazitni meteorit, ki je zdaj del znamenitih superg, naj bi bil star 4,5 milijarde let, odkrili pa so ga v suhi strugi reke Hekandue v okrožju Magadan v Rusiji. Superge so poimenovali Dibiasky 550s, ustvaril pa jih je oblikovalec iz Manchestra. V njih je 34 delcev meteorita v smaragdnih in jantarjevih barvah, ki so natančno izrezani z visokotlačnim vodnim curkom.

Netflix je najredkejše superge v vesolju oblikoval ob izidu svojega najnovejšega filma Don't Look Up, v katerem bosta v glavnih vlogah zaigrala Jennifer Lawrence in Leonardo DiCaprio. Lawrenceva igra študentko astronomije, ki s svojim profesorjem odkrije komet, ki je na poti neposrednega trka z Zemljo.

