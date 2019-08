Nepozabna avantura v džungli

Oglasno sporočilo

Družinsko avanturo je režiral James Bobin, gre pa za adaptacijo istoimenske serije TV mreže Nickelodeon. Glavno raziskovalko Doro je upodobila Isabela Moner, v avanturi pa zaigrajo še Eva Longoria, Eugenio Derbez, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Temuera Morrison, Danny Trejo in drugi.

Na voljo je že DRUGI NAPOVEDNIK, družinska avantura RAZISKOVALKA DORA pa jena rednem sporedu v kinematografih od 8. AVGUSTA 2019 dalje.

O ZGODBI:

Potem ko je Dora (Isabela Moner) večino svojega življenja s starši raziskovala džunglo, je nič ne more pripraviti na najnevarnejšo pustolovščino - srednjo šolo. Ker je bila vedno raziskovalka, se med raziskovanjem hitro znajde in vodi svojo prijateljico opico po imenu Škorenjc, bratranca Diega (Jeff Wahlberg), skrivnostnega prebivalca džungle (Eugenio Derbez) in skupino najstnikov na pravo avanturo po džungli, kjer bo skušala rešiti svoja starša (Eva Longoria in Michael Peña) ter raziskovala nemogočo skrivnost o izgubljenem mestu zlata.

VSI ODRAŠČALI S SLAVNO DORO:

"Ko sem odraščala, mi je bila Dora zelo blizu. Obe sva govorili angleško in špansko, ko sem bila majhna, sem imela enako pričesko kot ona, zato so me vsi klicali Dora. Ko so mi poslali scenarij, sem si mislila, to pa moram narediti, saj sem bila ona celo svoje življenje," je povedala glavna igralka Isabela Moner, ki je upodobila Doro.

"Tako kot v drugih odličnih družinskih filmih, se bodo starši zabavali tako kot otroci, saj je v filmu veliko humorja in veliko akcije. Ne morem verjeti, kako so vsi igralci nadarjeni,"pa je povedal igralec Eugenio Derbez.

Eva Longoria, ki je zaigrala Dorino mamo, je navdušena, da se je pridružila igralski ekipi in postala del zgodbe o Dorinem življenju. "Dora je bila otrokom po celem svetu tako velik pozitiven vzor. Film je zelo zabaven in srčen, in komaj čakam, da bodo gledalci poleti lahko v njem uživali," je povedala.

Režiser James Bobin pa je povedal: "Moja hčerka je odraščala z Doro, tako da jo poznam zelo dobro. Pa je oseba pri šestnajstih letih lahko enaka kot pri šestih? Dora v tem filmu je. In to je njen čar. Skupaj s staršema je odraščala v džungli, nihče ji nikoli ni rekel, da česa ne zmore narediti, ne živi v svetu družbenih medijev in pritiskov vrstnikov, zato ji je vseeno, kaj si ljudje mislijo. In zaradi tega jo imamo radi."

ZANIMIVOSTI:

Film so snemali v Avstraliji, veliko igralcev pa je iz Avstralije. Ti so potrebovali lekcije pri ameriškem naglasu.

IGRALSKA ZASEDBA: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza, Temuera Morrison, Jeff Wahlberg, Nicholas Coombe, Madeleine Madden in Danny Trejo

REŽIJA: James Bobin

SCENARIJ: Nicholas Stoller in Matthew Robinson

ZGODBA: Tom Wheeler

AVTORJI SERIJE: Chris Gifford, Danielle Sanchez-Witzel, Valerie Walsh, Eric Weiner

PRODUCENTKA: Kristin Burr

IZVRŠNI PRODUCENTI: Eugenio Derbez, Julia Pistor, John G. Scotti

ŽANR: družinska avantura

