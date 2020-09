Uprizorila je najdaljše samozadovoljevanje v zgodovini televizije

Če gre verjeti trditvam portala The Sun, je Billie Piper uprizorila najdaljše samozadovoljevanje v zgodovini britanske televizije. Prizor, kjer sama zadovolji svoje spolne potrebe, traja namreč sedem minit in štiri sekunde.

"Ni pogosto, da bi na televiziji videli ženske, kako uživajo same s sabo. Tako da je osvežujoče videti tako dolgo in slikovito sceno, kot je ta," je za omenjeni portal povedal vir in dodal: "Billie je soavtorica serije in bila je odločena, da bo pokazala, kako ženske to počnejo same."

V glavni vlogi igra Billie Piper, ki smo jo lahko gledali tudi v seriji Dr. Who. Foto: Getty Images

Tudi odzivi gledalcev so bili nadvse pozitivni, sploh žensko občinstvo je na družbenem omrežju Twitter objavljajo navdušene komentarje, češ da končno tudi ženska spolna sla in samozadovoljevanje nista več tabu temi. "Zakaj nekateri o sedem minut dolgi sceni masturbiranja govorijo kot o pornografiji? Gre za raziskovanje likove psihe in seksualne identitete ter spolnih razmerij, ki jih je imela z moškimi že vse od mladih let," se je glasila ena objava. Spet druga pa: "Četrta epizoda serije I Hate Suzie je tako dobra. Tako realističen in pomemben prikaz raziskovanja ženskih želja, samozadovoljevanja, fantazij!"

Vroč prizor je predvajan v četrti sezoni serije, ki jo predvaja britanski program Sky Atlantic in ki govori o propadli pop zvezdnici, katere kariera gre po zlu za tem, ko hekerji na spletu objavijo njene gole fotografije.