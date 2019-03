Nekaj nadnaravnega se skriva v gozdu

Oglasno sporočilo

V začetku aprila si bomo na velikih platnih lahko ogledali grozljivko Mačje pokopališče, ki je nastala po istoimenskem romanu ameriškega pisatelja Stephena Kinga. Potem ko se družina iz mesta preseli na podeželje, kmalu ugotovi, da se v gozdu blizu njihove hiše, na pokopališču za domače živali, dogajajo nepričakovane in strašljive stvari. Film sta režirala Kevin Kölsch in Dennis Widmyer, scenarij napisala David Kajganich in Jeff Buhler, v glavnih vlogah pa se predstavijo Jason Clarke, Amy Seimetz in John Lithgow.

Grozljivka Mačje pokopališče v naše kinematografe prihaja 4. aprila 2019.

O ZGODBI:

Zdravnik Louis Creed (Jason Clarke) se s svojo ženo Rachel (Amy Seimetz) in otrokoma Gageom in Ellie preseli iz velikega mesta na podeželje. Družina se nastani v veliki hiši, kmalu pa spozna, da je blizu njihovega novega doma pokopališče za domače živali, ki je na mestu starodavnega grobišča. Ko se nepričakovano zgodi tragedija, se Louis zateče po pomoč k sosedu Judu Crandallu (John Lithgow), kar sproži nevarno verižno reakcijo, ki da nedoumljivemu zlu prosto pot, posledice pa so strašljive.

"Odraščal sem ob prebiranju Stephena Kinga," je povedal producent Mark Vahradian. "Roman Mačje pokopališče mi je bil najljubši. Pustil mi je neizbrisno podobo, zato je bilo zame to osebno. Gre za pravo človeško dramo in družinsko tragedijo - dinamiko, ki jo marsikdo razume."

ZANIMIVOSTI:

Zgodba je že bila prikazana v filmu, in sicer leta 1989.

Idejo za zgodbo je mojster grozljivk Stephen King dobil, potem ko je mačka njegove hčerke poginila na avtocesti blizu njihovega doma. Mačkino ime Smuckey se v romanu pojavi na grobu na pokopališču.

IGRALSKA ZASEDBA: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Jeté Laurence, Hugo Lavoie, Lucas Lavoie in Obssa Ahmed

REŽIJA: Kevin Kölsch in Dennis Widmyer

SCENARIJ: David Kajganich in Jeff Buhler

PO ROMANU Stephena Kinga

PRODUCENTI: Lorenzo di Bonaventura, Steven Schneider in Mark Vahradian

IZVRŠNI PRODUCENT: Mark Moran

ŽANR: grozljivka

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas.