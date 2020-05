Nazaj v kino: že zdaj v "drive-in", prihodnji teden tudi v nekatere dvorane

"Drive-in kino bolj, kot na kinematografsko zgodovino, trenutno spominja na njeno prihodnost," ugotavljajo v ljubljanskem Kinu Bežigrad, ki tudi letos organizira tako imenovani drive-in kino, v katerem obiskovalci filme gledajo iz svojih avtomobilov. Prvič so ga odprli predlani, letos pa se je izkazal za idealno rešitev v času koronakrize, so prepričani.

"Vsem zdravstvenim delavcem, ki so se v času pandemije izkazali za prave super junake, do konca maja omogočamo brezplačen vstop na vse drive-in projekcije," so še sporočili. Prvi film bodo pred nakupovalnim središčem na ljubljanskem Viču zavrteli nocoj, letošnjo sezono bodo krstili z muzikalom Dežela La La.

Kolosej svoje kinodvorane odpira prihodnji petek. Foto: Žiga Ponikvar

Iz Koloseja so medtem sporočili, da bodo svoje kinodvorane odprli prihodnji petek. "Zdravje in dobro počutje naših obiskovalcev sta na prvem mestu, zato aktivno spremljamo vsa priporočila NIJZ ter sledimo vsem njihovim navodilom in predlogom," so sporočili in dodali, da "v teh dneh intenzivno komuniciramo z distributerji filmov in snujemo filmski program za naslednje tedne."

V Kolosejevih dvoranah bodo med prvimi zavrteli srhljivko Lov, komedijo Kralj Staten Islanda in glasbeno dramo Visoka nota, na ogled pa bodo še drugi, tudi neodvisni filmi, so sporočili.

1. junija se odpira tudi ljubljanski Kinodvor, medtem ko Cineplexx odprtja svojih kinodvoran še ni napovedal.

