NAPOVEDUJEMO: mladinska romantična komedija Gajin svet

Otrokom, najstnikom in njihovim staršem bo zgodbo kot glavni lik filma pripovedovala enajstletna Gaja, ki je kot Pika Nogavička sodobnega časa - pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke in se ne ustraši nobenih preprek.

Komedijo je režiral Peter Bratuša, skupaj s Špelo Oblak Levičnik pa sta za film napisala scenarij. Mlade igralce so izbrali na avdiciji, prva klapa pa je padla lanskega avgusta na osnovni šoli Prežihovega Voranca v Ljubljani. Film opozarja na pasti sodobnega sveta in nagovarja k previdni uporabi spleta.

Romantična komedija GAJIN SVET je prejemnica glavne nagrade festivala filmov za mlade Buzz@teen (Motovun) in najboljši film po mnenju otroške žirije 24. filmskega festivala v Sarajevu. Prikazana bo tudi v tekmovalnem programu Festivala slovenskega filma v Portorožu.

O ZGODBI:

Enajstletna Gaja (Tara Milharčič) živi skupaj z očetom Petrom (Sebastian Cavazza) in štirinajstletno sestro Teo (Neža Smolinsky), potem ko se njena mama Nina (Jana Zupančič) pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji. Ker so v družini tako rekoč čez noč ostali samo trije člani, se skušajo znova postaviti na noge in ujeti ritem vsakdanjega življenja. Gaja vadi saksofon in se zelo dobro razume s svojo učiteljico saksofona Emo (Ajda Smrekar), rada se druži s svojim najboljšim prijateljem Maticem (Anže Gorenc), ki je sicer računalniški genij, a je hkrati tudi večna žrtev svojih močnejših sošolcev. Gaje seveda nič ne ustavi, da mu ne bi stala ob strani na vsakem koraku. Skupaj med drugim izpilita tudi načrt, kako rešiti sestro Teo in njeno prijateljico Dašo (Gitica Jakopin), ki sta zaradi svojih naivnih najstniških glav zabredli v svet spletnih nevarnosti.

Film, ki je nastal v koprodukciji Feline Films in RTV Slovenija, opozarja na težave, s katerimi se v sodobnem svetu na eni strani srečujejo otroci, na drugi pa njihovi starši, saj obravnava zagate, ki so del našega vsakdana: ločitev staršev, odtujenost v družini in nevarnosti svetovnega spleta in družbenih omrežij. Gajin svet v sebi nosi tudi izobraževalno noto, zato bodo ob filmu igralci s kratkimi pozivi nagovarjali občinstvo k previdni uporabi spleta.

“SKUPNI NE” SPLETNIM ZLORABAM OTROK IN MLADOSTNIKOV

Cilj skupnega osveščanja v primeru spletnih zlorab otrok in mladostnikov je nagovoriti čim širšo javnost staršev in otrok ter mladostnikov na način, ki ga bodo sprejeli, razumeli in o njem razmislili. Zato je lahko povezava novega mladinskega filma Gajin svet, ki ob zabavi odpira pomembna vprašanja ciljnemu občinstvu, v povezavi z aktivnostmi vseh ustanov, združenj in društev, odločilna in zmagovalna.

Otrok ne moremo zaščititi pred vsemi nevarnostmi, lahko pa jih pripravimo in oborožimo z znanjem in razumevanjem, da se bodo prav odločili, ko se bodo znašli v kritični situaciji. Pogum in prepričanje, da vedno obstaja rešitev, je popotnica, ki bi si jo vsi starši in skrbniki želeli predati svojim otrokom. Zato pobuda za osveščanje, spodbujanje pogovora med vsemi udeleženci in vzpostavljanje varnega življenja na spletu in zaveza k sodelovanju pri skupni akciji. Vaša podpora pomeni pomemben korak proti skupnemu cilju.

“Ne verjemite, da zgolj peščica ljudi, ki jim ni vseeno, ne more spremeniti sveta. Ker ravno ti so to vedno zares zmogli.” Margaret Mead

IGRALSKA ZASEDBA: Tara Milharčič, Neža Smolinsky, Anže Gorenc, Sebastian Cavazza, Ajda Smrekar, Primož Pirnat, Lotos Vincenc Šparovec, Miha Brajnik, Nataša Barbara Gračner, Jana Zupančič, Judita Zidar, Manca Dorrer, Katja Ogrin, Štefan Kušar, Jernej Tozon, Gitica Jakopin, Žak Župan Galunič, Erik Fevžer Maksimovič, Jan Gaberšek in Nejc Lukežič

REŽIJA: Peter Bratuša

SCENARIJ: Peter Bratuša in Špela Levičnik Oblak, Jure Karas (sodelavec pri scenariju)

DIREKTOR FOTOGRAFIJE: Mirko Pivčević

GLASBA: Sebastijan Duh

PRODUCENT: Tilen Ravnikar

PRODUKCIJA: Felina Films, RTV Slovenija

ŽANR: mladinska romantična komedija