Na Kitajskem bodo gledali slovenske filme #video

Od 28. oktobra do 4. novembra bo na Kitajskem potekala prva retrospektiva slovenskih filmov, ki je nastala v organizaciji Slovenskega filmskega centra, veleposlaništva Republike Slovenije na Kitajskem in Kitajskega filmskega arhiva.

V filmskem arhivu v Pekingu bo na ogled šest celovečercev, ki nosijo letnice od 1956 do 2020, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Vsi filmi bodo podnaslovljeni v kitajščino in angleščino, kasneje jih bodo predvajali tudi v drugih večjih kitajskih mestih.

Retrospektivo bodo slavnostno odprli ta četrtek z digitalizirano in restavrirano različico filma Dolina miru (1956) Franceta Štiglica, ki so ga leta 2016 predstavili v programu Cannes Classics in ga potem predvajali na številnih festivalih in kinotekah po vsem svetu.

V petek si bodo kitajski obiskovalci lahko ogledali digitalno restavrirano inačico Matjaža Klopčiča Sedmina (1969), film z nepozabnim, mojstrsko skadriranim sedemminutnim streljanjem v Tivoliju. V soboto bodo predvajali prvenec Urše Menart Ne bom več luzerka (2018), v nedeljo pa mladinsko romantično komedijo Gajin svet (2018) režiserja Petra Bratuše.

V sredo se retrospektiva nadaljuje s filmom Ne pozabi dihati (2019) režiserja Martina Turka, v četrtek pa konča s filmom Sanremo (2020) scenarista in režiserja Miroslava Mandića, sicer slovenskim kandidatom za mednarodnega oskarja 2022.

