Mladi junaki v magičnih krempljih akcijskih silakov

Pomenljiva in zapeljivo dvoumna serija spremlja čustvene posledice zunajzakonske zveze med nadobudnim pisateljem Noahom in mlado natakarico Alison. On je poročen oče štirih otrok, ona poskuša po tragični smrti otroka zakrpati svoje življenje in svoj zakon, par pa se je spoznal v letoviškem mestu Montauk na Long Islandu. • Premera nove sezone v torek, 19. 6., u 20.45 na HBO. │ │ Tudi na HBO OD/GO.