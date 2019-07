Misija: Filmi Toma Cruisa

Tretjega julija pred 57 leti je na svet privekal eden od najbolj plačanih in dobičkonosnih hollywoodskih igralcev zadnjih desetletij, Tom Cruise. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali 16 njegovih filmov – od Top Guna do najnovejše Misije: Nemogoče.

Top Gun (1986)

Gojenci elitne mornariške akademije za vojne pilote tekmujejo, kdo bo najboljši, drzen mlad pilot Pete pa se med pripravami na nevarno misijo intimno zbliža s civilno učiteljico letenja Charlie (Kelly McGillis). Z oskarjem za najboljšo pesem nagrajeni film je Cruisa dokončno ponesel v prvo zvezdniško ligo. • V torek, 2. 7., ob 10.45 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Misija: Nemogoče (Mission: Impossible, 1996)

Elitni vohun Ethan Hunt je edini agent, ki preživi spodletelo misijo, zato ga nadrejeni obravnavajo kot glavnega krivca za smrt sodelavcev. Zdaj mora Hunt odkriti pravega krivca in oprati svoje ime. Po istoimenski seriji posneta uspešnica Briana De Palme je zaplodila eno od najuspešnejših filmskih franšiz zadnjih dveh desetletij. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Jerry Maguire (1996)

Ko uspešnega športnega agenta odpustijo iz podjetja in ga hkrati zapusti še zaročenka, mora ta na novo zgraditi svoje življenje, ob boku pa mu stojita samo športnik in sodelavka, ki je samohranilka z majhnim sinom. Cruise je bil za naslovno vlogo drugič nominiran za oskarja. Film se je za kipce potegoval še v štirih drugih kategorijah, Cuba Gooding jr. pa je domov odnesel tistega za stransko vlogo. • V nedeljo, 30. 6., ob 15.25 na Kanalu A.*

Misija: Nemogoče 2 (Mission: Impossible II, 2000)

V drugem delu akcijsko-vohunske franšize se Ethan Hunt znajde sredi mednarodne spletke. Zaustaviti mora nekdanjega sodelavca (Dougray Scott), ki hoče s pomočjo nevarnega virusa izpeljati smrtonosen načrt, vmes pa se zaplete še z njegovo nekdanjo ljubimko, osupljivo lepo tatico v podobi Thandie Newton. Film je režiral John Woo. • V videoteki DKino.

Vanilla Sky (2001)

Premožen lahkoživec David se zaljubi v dekle svojega prijatelja, prelepo Sofio (Penelope Cruz). A še preden se zapleteta v razmerje, David doživi prometno nesrečo, ki jo zakrivi njegovo nekdanje dekle (Cameron Diaz) s samomorilskimi težnjami. Cruise se je pri snemanju romantičnega ZF-trilerja znova povezal z režiserjem Jerryja Maguira Cameronom Crowom. • Na voljo na HBO OD/GO.

Posebno poročilo (Minority Report, 2002)

V bližnji prihodnosti posebne policijske enote s pomočjo preroških videnj preprečijo umor, še preden se zgodi. Njihov poveljnik John Anderton je prepričan, da sistem deluje – dokler sam ne postane osumljenec za zločin, ki ga še ni zagrešil. Izvrstno ohlapno priredbo istoimenske kratke zgodbe Philipa K. Dicka je režiral Steven Spielberg. • V soboto, 6. 7., ob 9.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Stranski učinki (Collateral, 2004)

Max (Jamie Foxx) že dvanajst let živi povsem vsakdanje življenje taksista, nekega večera pa v njegov taksi prisede plačan morilec Vincent (Cruise), ki mora v eni noči ubiti pet prič, in ga prisili, da ga odpelje do vseh žrtev. Zdaj mora taksist najti način, da prepreči ponovno ubijanje in reši lastno kožo. Napet triler je režiral Michael Mann. • V torek, 2. 7., ob 12.35 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Vojna svetov (War of the Worlds, 2005)

Neodgovorni oče Ray Ferrier mora svoja otroka iz nekdanjega zakona (igrata ju Dakota Fanning in Justin Chatwin) zaščititi pred zavojevalci iz vesolja. Steven Spielberg je ta temačni ZF-triler posnel po literarni klasiki Vojna svetov avtorja H. G. Wellsa. • V četrtek, 4. 7., ob 0.45 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Misija: Nemogoče 3 (Mission: Impossible III, 2006)

Tokrat se mora Ethan Hunt spopasti z največjim zločincem, kar jih je kdaj srečal – trgovcem z orožjem in informacijami Owenom Davianom (umrli oskarjevec Phillip Seymour Hoffman). Ta ne pozna obžalovanja in nima vesti, Hunta pa udari tam, kjer ga najbolj boli – v srce. Napet akcijski triler v režiji J. J. Abramsa je postal najbolj hvaljen del franšize do tedaj. • V videoteki DKino.

Misija: Nemogoče – protokol duh (Mission: Impossible – Ghost Protocol, 2011)

Agencijo IMF so razpustili v globalni teroristični zaroti. Začne se misija "Protokol duh", v kateri morajo Ethan Hunt in njegova skupina izobčencev pod krinko oprati dobro ime svoje organizacije – brez podpore in brez vzajemnih stikov. Film je igrani režijski prvenec Brada Birda, avtorja Pixarjevih Neverjetnih. • V ponedeljek, 1. 7., ob 20. uri na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Jack Reacher (2012)

Po neizrekljivem zločinskem dejanju vsi dokazi kažejo na osumljenca, ki v obrambo trdi le: "Poiščite Jacka Reacherja." Začne se tekma za resnico, ki vojaškega preiskovalca Reacherja pahne v boj zoper nepričakovanega nasprotnika. Akcijski triler, prirejen po romanu Leeja Childa, je režiral Christopher McQuarrie, s katerim je Cruise sodeloval pri dveh prihodnjih Misijah: Nemogoče. • V videoteki DKino.

Pozaba (Oblivion, 2013)

Piše se leto 2077. Jack Harper je osamljeni vzdrževalec naprav na opustošeni, skoraj uničeni Zemlji. Ko iz ponesrečenega plovila reši čedno neznanko, začne dvomiti o vsem, za kar je mislil, da ve. Nato odkrije pretresljivo resnico in sproži niz dogodkov, od katerih je odvisna usoda človeštva. • V videoteki DKino.

Na robu jutrišnjega dne (Edge of Tomorrow, 2014)

Nepremagljiva vesoljska rasa surovo napade Zemljo. Major Cage, ki ga na bojišču ubijejo v nekaj minutah, se nerazložljivo znajde v časovni zanki nenehnih oživljanj, kjer v družbi izkušene bojevnice (Emily Blunt) vedno znova podoživlja iste dogodke. • V soboto, 6. 7., ob 7.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Misija: Nemogoče – Odpadniška nacija (Mission: Impossible - Rogue Nation, 2015)

Potem ko CIA ukine elitno organizacijo, morajo agent Ethan Hunt (Tom Cruise) in njegova ekipa v bitki s časom preprečiti vzpon nove globalne grožnje, Sindikata – nevarnega omrežja izdajalskih odpadniških agentov. • V videoteki DKino.

Jack Reacher: Nikoli se ne vrni (Jack Reacher: Never Go Back, 2016)

Ko majorko Turner obtožijo vohunstva in izdaje, Jack Reacher ugotovi, da je bila tarča velike vladne zarote. Nekdanji vojaški policist tvega vse, da bi razkril mogočno organizacijo, ki bo za vsako ceno skušala zavarovati svoje skrivnosti. Cruise je pri snemanju tega filma znova združil moči z režiserjem Poslednjega samuraja Edwardom Zwickom. • V videoteki DKino.

Misija: Nemogoče – Izpad (Mission: Impossible - Fallout, 2018)

Ethan Hunt se po spodleteli nalogi poda v napeto tekmo s časom, da bi popravil napako, ki ogroža varnost sveta, za ovratnik pa mu tokrat diha agent CIE v podobi Henryja Cavilla. Šesti in najbolj hvaljeni del franšize Misija: Nemogoče so številni označili za enega najboljših akcijskih filmov vseh časov. • V soboto, 13. 7., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Misija: Nemogoče – Izpad:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA