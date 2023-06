Miša Molk po 40 letih jutri še zadnjič v službo na RTV Slovenija

"Če bi videli, kako so s knjigami, cedeji in dokumentacijo naložene moje police, da o fotografijah, ne le mojih, in o zelenju, s katerim sem si opremila pisarno, ne govorim, bi si lažje predstavljali moj odhod. Gre tako rekoč za selitev. Po 40 letih," je ilustrirala stanje v svojem delovnem prostoru.

Vprašala se je, zakaj bi bila ena od upokojitev sploh vredna intervjuja. "Opravljala sem delo tako kot številni drugi in marsikateri veliko težje delo," je prepričana.

Res pa je, da se sicer še ne bi upokojila, če bi imela možnost še naprej ustvarjalno delati. Pa ne le oddaje Z Mišo, za katero so našli dober izgovor, češ, ima svoje ime, ne sodi v termin oddaje Intervju, kamor so lepo naselili gospo Vido Petrovčič in meni dali pogoj, da delam tedensko ali štirinajstdnevno oddajo. Ne pa tudi informacije, kdaj bi bila na sporedu in kje!

"Še danes so trije voditelji oddaje Intervju!" je pojasnila Miša Molk, ki je bila med drugim med letoma 1996 in 2004 odgovorna urednica razvedrilnega programa Televizije Slovenija, med letoma 2008 in 2013 pa varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS). V spominu bo denimo ostala kot voditeljica izborov pesmi za Evrovizijo, oddaj Križ kraž in Res je.

Vodenje rubrike zanjo nesprejemljivo

"Na različnih področjih bi lahko delala, vodila oddaje in pogovore, urejala oddaje, pisala scenarije, izobraževala za nastop pred kamero, javni govor in javni nastop, ampak ... Ja, zgodil se je ultimat na enem samem sestanku, da naj bi sprejela vodenje bizarne rubrike Prestiž ali pa prejmem izredno odpoved delovnega razmerja. No, na to pa res nisem mogla pristati. Tega dela nisem bila dolžna sprejeti, ker ni bilo ustrezno moji sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, zato zavrnitev vodenja rubrike ni bila kršitev pogodbenih obveznosti in ne razlog za zakonito izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi," je poudarila.

Delodajalec ji po njenih navedbah ni zagotovil ustreznega dela. Foto: STA ,

Kljub temu je sprejela delo, ki ga v njeni pogodbi o zaposlitvi sicer ni, in sicer izobraževanje novinarjev in voditeljev za nastop pred kamero ter predavanja. Delodajalec je po njenem mnenju kršil 33. člen zakona o delovnih razmerjih, ker je opravljala delo, ki ni ustrezno delo iz pogodbe o zaposlitvi in to brez pisne odredbe. Delodajalec je kršil tudi pogodbene obveznosti, saj ji brez njene krivde ni zagotovil dela iz pogodbe o zaposlitvi, je še navedla med drugim.