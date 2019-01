Milo za drago (A Simple Favor)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anna Kendrick in Blake Lively blestita v hvaljenem in stiliziranem komičnem misterioznem trilerju režiserja Dekliščine o vlogerki in materi samohranilki, ki poskuša odkriti resnico o izginotju svoje najboljše prijateljice.