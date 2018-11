Miki Miška praznuje 90 let #video

Eden prepoznavnejših junakov Walta Disneyja, Miki Miška, danes obeležuje 90-letnico prvega pojava v javnosti. Zanimivo je, da je mišek v rdečih kratkih hlačah in rumenih čeveljcih tedaj zamenjal zajčka iz risanke o srečnemu zajčku Osvaldu, katerega pogrešano kopijo so po poročanju tujih medijev ravno v minulih dneh odkrili na Japonskem.

Disney je namreč Mikija Miško kot svoj novi lik zasnoval za tem, ko je izgubil pravice nad likom Osvalda. Javnosti ga je prvič predstavil 18. novembra 1928 v kratki risanki Steamboat Willie, ki so jo prikazali v newyorškem Colony Theatre. Likovno je miška zasnoval Ub Iwerks, v prvih risankah pa mu je glas posodil sam Walt Disney.

Foto: Reuters

Nastopil v več kot sto filmih

Pojava Mikija Miške se je iz preprostega lika animiranih filmov in stripov razvila v enega danes mednarodno najbolj prepoznavnih animiranih likov podjetja Walt Disney. Velja za dobrega in poštenega ter potrpežljivega junaka, čeprav je mogoče od leta 2009 dalje, predvsem prek videoiger, spoznavati tudi njegovo bolj nagajivo in trmasto plat.

Do danes se je Miki Miška pojavil v več kot sto filmih. Sprva v krajših produkcijah, kot sta denimo The Band Concert (1935) ali Brave Little Tailor (1938), postal pa je tudi priljubljen stripovski junak.

Pozneje je prešel še na televizijo in bil med letoma 1955 in 1996 glavni akter The Mickey Mouse Cluba, danes pa sta aktualni seriji Mickey Mouse ter Mickey and the Roadster Racers. Mišek je nastopil še v nekaterih celovečernih produkcijah, ena od prvih je bil film Fantasia iz leta 1940, med zadnjimi pa je Mickey's Twice Upon a Christmas iz leta 2004.

Deset nominacij za oskarja

Kar deset risank, v katerih je nastopil Miki Miška, je bilo nominiranih za oskarja za najboljši animirani kratki film, nagrado pa je leta 1942 prejel film Lend a Paw. Poleg na filmu in v tisku je sloviti mišek tudi junak videoiger, pojavlja se kot motiv na različnih izdelkih ter veselo maha obiskovalcem Disneyjevih tematskih parkov. Leta 1978 je postal tudi prvi risani junak, ki mu je bila posvečena zvezda na slovitem hollywoodskem pločniku slavnih.