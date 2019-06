"Meryl Streep je resnično strašljiva" #intervju

Čeprav so bile sprva načrtovane kot miniserija, so Majhne laži (Big Little Lies) na HBO dobile še drugo sezono. Ta je pred kratkim doživela premiero, v njej pa se je večini zasedbe iz prve sezone pridružilo tudi nekaj novih obrazov, med njimi legendarna Meryl Streep. Kako je igrati ob tako veliki zvezdi, pa tudi o tem, kako se je počutil na snemanju serije, v kateri so v ospredju ženske, je v ekskluzivnem intervjuju spregovoril Adam Scott.

Scott v Majhnih lažeh igra Eda Mackenzieja, moža Madeleine Mackenzie, ene od glavnih junakinj, ki jo je upodobila Reese Witherspoon.

Ob začetku druge sezone je odnos med zakoncema Mackenzie na majavih nogah. Kako ste ga videli vi?

Že ob koncu prve sezone so se kazale razpoke, nato pa se je pripetil še tisti dramatični dogodek v zadnji epizodi. Tudi v življenju je tako, da grozljivi dogodki druge stvari nekako potisnejo v ozadje. In pri Edu in Madeleine so se zdaj spet začele pojavljati težave, ki so bile nekaj časa na stranskem tiru.

Mislim, da je Ed začel razmišljati o tem, kdo sploh je, ali spada v ta svet in kaj je njegova identiteta zunaj njegovega zakona. Mislim, da se je dolgo identificiral le s tem, da je Madeleinin podpornik, da je vedno tam, ko ga potrebuje. In resnično jo ima rad, hoče skrbeti zanjo in nase prevzeti njeno bolečino.

Madeleine mu o incidentu, ki se je zgodil konec prve sezone, ni povedala veliko, zdaj pa postaja očitno, da skrivnosti načnejo odnos.

Reese Witherspoon in Adam Scott sta v Majhnih lažeh zakonca Madeleine in Ed Mackenzie. Foto: HBO

Z njunim zakonom se očitno nekaj dogaja, po drugi strani pa ne vemo, koliko mu je sploh povedala o incidentu. Očitno zelo malo, kajne?

Da, laži niso nič več majhne, a mislim, da jih poskuša Madeleine na neki način opravičiti. Odlično je, ker se zgodba druge sezone začne na točki, ko lahko vidimo, kako te zelo različne ženske vsaka na svoj način doživljajo tisti incident. Zelo jasno se pokaže, da so skrivnosti škodljive. Zgodbo si lahko izmisliš, a se nikoli ne bo iztekla, kot si načrtoval, kajne?

Druga sezona daje več prostora moškim, še vedno pa je očitno, da so v ospredju ženske, kar se je verjetno občutilo tudi na snemanju.

Bilo je fantastično, ženske bi morale biti vedno glavne. Delali smo v zabavnem in živahnem okolju, ki je spodbujalo ustvarjalnost. Reese (Witherspoon, op. p.) in Nicole (Kidman, op. p.) sta izjemni producentki, zato je vse gladko teklo, obenem pa smo se zabavali. Vse bi moralo vedno potekati tako.

"Velikih pet" v Majhnih lažeh (z leve proti desni): Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Reese Witherspoon, Nicole Kidman in Laura Dern Foto: HBO

Minilo je odločno preveč časa, preden so tudi ženske dobile priložnost povedati svojo zgodbo. Mislim, da tudi občinstvo veliko bolj uživa v teh zgodbah kot pa v še eni zgodbi o moškem srednjih let, ki lovi ravnotežje med službo in družino. Je že v redu, poba, koga to zanima?

Zakaj sta Reese in Nicole tako dobri producentki?

Obe sta izjemno pronicljivi. Ko se z Nicole Kidman pogovarjaš o igri, je, kot da bi govoril z znanstvenikom, z nekom, ki je raziskovalec na medicinski fakulteti in je ravnokar odkril nekaj pomembnega. Ob njej sem si mislil, vav, res si frajerka, veš, kaj počneš, obenem pa to delo resnično obožuješ.

Adam Scott z Reese Witherspoon in Nicole Kidman na premieri prve sezone Foto: Getty Images

Obe imata odličen občutek za to, kako doseči, da je zgodba privlačna in da se zdi resnična, obenem pa v ekipo pritegneta čudovite ljudi, ki so izredno sposobni in hkrati neverjetno prijazni. Na snemanju smo bili resnično srečni. In ko pridem na snemanje, kjer so vsi srečni, kjer se nihče z nikomer ne prička in kjer so vsi z veseljem tam, vem, da gre za dobro produkcijo.

Kako pa je bilo delati z Meryl Streep?

Mislim … od nje ni nikogar boljšega in ga verjetno tudi nikoli ni bilo, kajne? Nihče ni boljši od Meryl Streep. Prvič sem jo spoznal ob branju scenarija. Bila je resnično prijazna. Pogovarjala sva se kakšno minuto, nato je nekam šla, do mene pa je pristopila Laura Dern (v Majhnih lažeh igra Renato Klein, op. p.) in mi rekla: "Ves čas sem vaju opazovala. Dobro ti je šlo."

Meryl Streep v drugi sezoni igra Mary Louise Wright, taščo ene od glavnih junakinj, ki jo je upodobila Nicole Kidman. Foto: HBO

Vsi igralci vedo, da je to neponovljiv trenutek – kot igralec celo življenje čakaš na to, da boš spoznal Meryl Streep. Da, fantastična je, v seriji pa resnično strašljiva.

