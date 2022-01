Menjava na lestvici gledanosti, ta film je z vrha sklatil Spider-Mana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem mesecu se je izkazalo, da ljudje vendarle še odhajajo v kino. Po premieri sredi decembra je izjemen uspeh doživel film Spider-Man: Ni Poti Domov (Spider-Man: No Way Home), ki je do konca leta po svetu zaslužil že več kot milijardo dolarjev, njegova prevlada se je nadaljevala tudi v januarju, ko je med drugim postal film z največjim zaslužkom v Mehiki vseh časov.

V zadnjem tednu pa je novi Spider-Man dobil resnega konkurenta. To je peti del kultne franšize grozljivk Krik (Scream), ki je pretekli konec tedna v ZDA postal najbolj gledan film.

V petem delu Krika sta spet zaigrali Neve Campbell in Courteney Cox. Foto: Paramount Pictures

Zaslužil je okoli 34 milijonov dolarjev, medtem ko je njegova produkcija stala "le" 25 milijonov. Njegovi ustvarjalci si bodo torej še precej meli roke.

Novi Krik, v katerem se v svojih ikoničnih vlogah vračajo Neve Campbell, Courteney Cox in David Arquette, pridružijo pa se jim mladi igralci, je sicer prejšnji teden prišel tudi v slovenske kinematografe.

