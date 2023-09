Med beneškim filmskim festivalom aretirali igralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Benetkah, kjer te dni gostijo mednarodni filmski festival, je italijanska policija aretirala španskega igralca Gabriela Guevaro, zvezdnika mladinskega filma Culpa mia (Moja krivda). 22-letnika so prijeli zaradi mednarodne tiralice, ki jo je zaradi obtožb o spolnem napadu za njim razpisala francoska policija. Zdaj v priporu čaka na odločitev o izročitvi Franciji.

Guevaro so v Benetkah aretirali v soboto, dan preden naj bi ga nagradili na podelitvi priznanj Filming Italy, dogodku ob robu beneškega filmskega festivala. Po novici o aretaciji so njegovo nagrado preklicali.

Medtem so se na aretacijo španskega igralca odzvali tudi s samega filmskega festivala in poudarili, da Guevara v Benetkah ni bil na njihovo povabilo, prav tako ni bil na kakršenkoli način vključen v festival. "Njegova prisotnost v Benetkah ni bila povezana s katerimkoli dogodkom na 80. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah," so zatrdili.

