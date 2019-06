Marija Škotska (Mary Queen Of Scots)

Mary Queen Of Scots © 2018 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Mary Queen Of Scots © 2018 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Nominiranki za oskarja Saoirse Ronan in Margot Robbie v zgodovinski drami o propadlem poskusu Marije Škotske, da bi s prestola izrinila svojo sestrično, angleško kraljico Elizabeto. Film je bil nominiran za oskarja za najboljšo kostumografijo in najboljšo masko ter pričesko.

ZDA, Velika Britanija │ 2018 │ 119 min. │ Zgodovinska biografska drama R: Josie Rourke │ I: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Guy Pearce, David Tennant IMDb: 6,3/10 │ Rotten Tomatoes: 63 % │ Uporabniki Googla: 82 %

Škotska kraljica Marija se po smrti moža, francoskega kralja, vrne v rodno deželo, da bi zasedla svoj prestol. Ker je Škotska spadala pod vladavino nepremagljive kraljice Elizabete I., Marijina namera, da s prestola izrine svojo sestrično, povzroči oster boj med mladima kraljicama.

Tekmici v dokazovanju moči in ljubezni, predvsem pa regentki v moškem svetu, se morata odločiti, kako bosta igrali igro zakona proti neodvisnosti. Izdaja, upor in zarota znotraj obeh dvorov ogrozijo oba prestola in za vedno spremenijo potek zgodovine.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

"Najživahnejše srce in najbolj ganljiva duša filma Marija Škotska sta Saoirse Ronan in Margot Robbie kot Marija in Elizabeta, katerih protisloven odnos prepleta sovražnost, ljubosumje, občudovanje in sestrsko ljubezen z učinkovito gladkostjo." Ann Hornaday, Washington Post

"Režiserka Josie Rourke je naredila zelo samozavesten premik od gledališča do kinematografskega zaslona v svojem celovečernem prvencu – polnokrvni zgodbi o osebnih in političnih rivalstvih, povedani z bistroumnostjo, nadarjenostjo in strastjo." Mark Kermode, Observer

Napovednik filma Marija Škotska: Zanimivosti: Scenarij Beaua Willimona (Marčeve ide) temelji na biografski knjigi Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart (Kraljica Škotov: Resnično življenje Marije Stuart) avtorja Johna Guya .

(Marčeve ide) temelji na biografski knjigi Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart (Kraljica Škotov: Resnično življenje Marije Stuart) avtorja . Margot Robbie pa je bila za stransko vlogo kraljice Elizabete nominirana za bafto in nagrado ameriškega ceha filmskih igralcev.

pa je bila za stransko vlogo kraljice Elizabete nominirana za bafto in nagrado ameriškega ceha filmskih igralcev. Saoirse Ronan in Margot Robbie sta se na 71. podelitvi zlatih kipcev potegovali za oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi.

Prva je bila nominirana za naslovno vlogo v komični drami Lady Bird, druga za naslovno vlogo v biografski komični drami Jaz, Tonya (2017), oskarja pa je nazadnje prejela Frances McDormand za vlogo v filmu Trije plakati pred mestom (2017).

in Margot Robbie sta se na 71. podelitvi zlatih kipcev potegovali za oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi. Prva je bila nominirana za naslovno vlogo v komični drami Lady Bird, druga za naslovno vlogo v biografski komični drami Jaz, Tonya (2017), oskarja pa je nazadnje prejela za vlogo v filmu Trije plakati pred mestom (2017).

Marijo Škotsko bi morala režirati danska režiserka Susanne Bier (miniserija Nočni receptor), a je ta zaradi prekrivajočih se urnikov projekt opustila, v režiji filma pa se je prvič preizkusila izkušena britanska gledališka režiserka Josie Rourke .

(miniserija Nočni receptor), a je ta zaradi prekrivajočih se urnikov projekt opustila, v režiji filma pa se je prvič preizkusila izkušena britanska gledališka režiserka .

Margot Robbie je po oskarjevki Cate Blanchett druga avstralska igralka, ki je upodobila kraljico Elizabeto I. Blanchettova je omenjeno kraljico igrala dvakrat, in sicer v filmih Elizabeta (1998) in Elizabeta: Zlata doba (2007).

V videoteki DKino si oglejte tudi: