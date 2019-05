Maj na HBO: veliki finale Igre prestolov, seveda, a še veliko več

SERIJE MESECA

Najbolj gledana serija v zgodovini programa HBO ter vsesplošni svetovni fenomen se je vrnil v težko pričakovani osmi in zadnji sezoni. Kdo bo veliki zmagovalec te neprizanesljive igre, v kateri se hočejo vsi za vsako ceno dokopati do oblasti, bo znano v ponedeljek, 20. 5., ko se bo serija dokončno poslovila od malih zaslonov. • Nove epizode zadnje sezone: ob ponedeljkih ob 20. uri na HBO.* │Še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Težko pričakovana miniserija, ki jo je po istoimenskem romanu Josepha Hellerja režiral George Clooney, razkriva ozadje vojnega stroja in prikazuje njegovo absurdnost skozi oči pilota bombnika med drugo svetovno vojno Yossariana ter njegovega nadrejena častnika, norega polkovnika Catchcarta. • Vse epizode bodo na voljo v soboto, 18. 5., ob 20. uri na HBO OD/GO.

Petdelna serija prinaša zgodbo o zloglasni nesreči sovjetske jedrske centrale v Černobilu leta 1986, eni od največjih katastrof v zgodovini, in junaških ljudeh, ki so se žrtvovali, da bi Evropo ubranili pred nepredstavljivim uničenjem. • Premiera serije: v torek, 7. 5., ob 21. uri na HBO.* │ Še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Zapletena drama spremlja politiko moči v svetu newyorških visokih financ. Tajkun investicijskih skladov Bobby Axelrod – Axe (Damian Lewis) in premeteni državni pravobranilec Chuck Rhoades (Paul Giamatti) igrata nevarno igro na vse ali nič, kjer so stave vredne milijarde. • Premiera četrte sezone: v petek, 10. 5., ob 21. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO bodo nove epizode na voljo ob ponedeljkih.

Serija gledalce popelje v skrivni svet najmogočnejšega in najbogatejšega vojaškega reda v srednjem veku. Posvečeni vitezi templjarji naj bi varovali najdragocenejše relikvije krščanstva in branili verske vrednote, njihova zgodba pa še nikoli ni bila povedana tako celostno in natančno kot zdaj. • Premiera druge sezone: v petek, 24. 5., ob 21. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO bodo nove epizode na voljo ob torkih.

Zgodba se dogaja v kitajski četrti San Francisca po ameriški državljanski vojni in spremlja mladega vajenca borilnih veščin (Andrew Koji), ki se kmalu po prihodu iz Kitajske znajde v precepu spopadov tamkajšnjih azijskih tolp. Serija je osnovana na avtorskih zapisih legende borilnih veščin Brucea Leeja. • Premiera serije: v soboto, 4. 5., ob 20. uri na Cinemax.* │ Še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

DOKUMENTAREC MESECA

Priznana britanska režiserka Jeanie Finlay je iz zakulisja eno leto beležila snemanje zadnje in najambicioznejše sezone uspešnice programa HBO med njeno najbolj zapleteno in ambiciozno sezono. Dokumentarec vam bo predstavil zabavno, ganljivo in navdihujočo zgodbo, oplemeniteno z intimnostjo in humorjem, o grenko-sladkih užitkih ustvarjanja namišljenega sveta – in slovesu od njega. • Premiera dokumentarca: v ponedeljek, 27. 5., ob 21. uri na HBO.* │ Še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Sedem neznancev, vsak s svojo zakopano skrivnostjo, se sreča v zapuščenem motelu El Royale s temno preteklostjo na jezeru Tahoe. V eni usodni noči bo vsak od njih imel zadnjo možnost odrešitve, preden gre vse k vragu. Zvezdniško igralsko zasedbo filma sestavljajo Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Dakota Johnson in Jon Hamm. • Premiera: v nedeljo, 12. 5., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Po resničnih dogodkih posneta grozljivka se dogaja v zakotnem mestecu v Massachusettsu, kjer štiri srednješolke opravijo poseben okultni obred, da bi razkrile in priklicale nevarnega Slander Mana. Ko ena od njih skrivnostno izgine, se njenih prijateljic polasti sum, da je v resnici tudi sama postala žrtev grozljivega dolgina, ki preži iz temačnih gozdov. • Premiera: v nedeljo, 19. 5., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Stiliziran sodobni triler o očetu, ki išče pogrešano 16-letno hčer. Po neuspešni preiskavi se David (John Cho) odloči poiskati sledi tam, kjer ni še nihče iskal in kjer so dandanes shranjene vse skrivnosti – v hčerinem prenosniku. • Premiera: v nedeljo, 26. 5., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235