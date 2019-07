Mačje pokopališče (Pet Sematary)

Najnovejša upodobitev slovitega grozljivega romana Stephena Kinga o družini, ki se preseli na podeželje in v gozdu v bližini njihovega novega doma odkrije skrivnostno pokopališče, kjer se dogajajo nepričakovane in strašljive stvari.

ZDA │ 2019 │ 96 min. │ Grozljivka R: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer │ I: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz IMDb: 5,9/10 │ Rotten Tomatoes: 57 % │ Uporabniki Googla: 73 %

Zdravnik Louis Creed se z ženo Rachel in dvema otrokoma preseli iz velikega mesta na podeželje. Ko se družina nastani v veliki hiši, kmalu spozna, da se blizu njihovega novega doma, na mestu, kjer je bilo nekoč starodavno grobišče, nahaja pokopališče za domače živali.

Sosed Jud Crandall jih opozori na bližnjo avtocesto, po kateri ves čas drvijo tovornjaki. Ko njihovo mačko zbije tovornjak, se Louis odloči, da jo bo pokopal na skrivnostnem pokopališču, ki pa zagotovo ni tisto, kar se zdi na prvi pogled. Creedovi kmalu spoznajo, da je včasih smrt boljša …

"Najbolj strašljiv roman Stephena Kinga znova oživi v ubijalskem filmu, ki vam bo pognal srh po hrbtenici in vas pripravil do tega, da boste skočili s svojega sedeža. To je stvar nočnih mor." Peter Travers, Rolling Stone

"Ta remake, ki so ga posneli 30 let po izvirni filmski priredbi iz leta 1989, je učinkovito vznemirjajoč, saj se osredotoča na like in njihova razumljiva čustva, ne pa na očitno nasilje in posebne učinke." Jeffrey M. Anderson, Common Sense Media

Napovednik filma Mačje pokopališče: Zanimivosti: To je druga upodobitev istoimenskega romana Stephena Kinga iz leta 1983. Prvo je leta 1989 po Kingovem scenariju režirala Mary Lambert , tri leta pozneje pa je ta posnela še manj uspešno nadaljevanje.

Mačkino ime Smuckey se v romanu pojavi na grobu na pokopališču.

King je v pogovoru ob izidu izvirnega Mačjega pokopališča dejal, da je med vsemi njegovimi romani prav ta tisti, ki ga je resnično prestrašil.

V filmu nastopa maček, poimenovan Leo. Ta je poginil 30. maja 2019, le nekaj tednov po premieri filma. Novico o njegovi smrti je sporočil živalski trener Kirk Jarrett , ki je mačka po snemanju tudi posvojil.



, ki je mačka po snemanju tudi posvojil. V tej različici mačka Churcha odkrijejo mrtvega na noč čarovnic, medtem ko je v romanu in v izvirniku iz leta 1989 Church poginil na zahvalni dan.

John Lithgow (Jud Crandall) in Jason Clarke (dr. Louis Creed) sta igrala v filmih iz franšize Planet opic – prvi v Vzponu planeta opic (2011), drugi pa v Zori planeta opic (2014).

(Jud Crandall) in (dr. Louis Creed) sta igrala v filmih iz franšize Planet opic – prvi v Vzponu planeta opic (2011), drugi pa v Zori planeta opic (2014). Amy Seimetz je bila izbrana za vlogo Rachel po zaslugi njenega igralskega nastopa v ZF-grozljivki Osmi potnik: Zaveza (2017) .

je bila izbrana za vlogo Rachel po zaslugi njenega igralskega nastopa v ZF-grozljivki . Andy Muschietti, režiser najnovejše priredbe Kingovega romana Tisto (2017), je izrazil zanimanje tudi za režijo tega filma, a so producenti to nalogo nazadnje zaupali Kevinu Kölschu in Dennisu Widmyerju.

Omenjeni dvojec je skupaj režiral že triler Absence (2009), grozljivko Starry Eyes (2014) in segment antologijske grozljivke Holidays (2016), poimenovan Valentinovo.

