Ljubezenska zgodba nekdanjih teniških zvezdnikov Nemke Steffi Graf in Američana Andreja Agassija bo zdaj doživela še premiero na velikem ekranu. Novico o nastajanju filma z delovnim naslovom Perfect Match je danes potrdilo hčerinsko podjetje Amazona Prime Video.

Film bo "fikcionalizirana pripoved neverjetne ljubezenske zgodbe dveh teniških ikon iz 90. let prejšnjega stoletja in začetka tega tisočletja, ki bolj različni ne bi mogli biti", nemška tiskovna agencija dpa povzema Prime Video.

Oba nekdanja vrhunska športnika sta o projektu sicer obveščena, a neposredno z nastankom ne sodelujeta. Prvič naj bi bil na ogled leta 2024.

Steffi Graf bo v filmu upodobila Lena Klenke (How to Sell Drugs online (Fast)), Andreja Agassija pa Toby Sebastian (Game of Thrones).

Grafova osvojila 22, Agassi pa osem turnirjev za grand slam

Grafova je bila ena osrednjih teniških zvezdnic s konca prejšnjega stoletja. Dobila je kar 22 turnirjev za grand slam, sedemkrat Wimbledon. Na lestvici WTA je bila na prvem mestu kar 377 tednov. Agassi je na turnirjih za grand slam slavil osem zmag.

Agassi se je leta 1999 poročil z igralko Brooke Shields, dve leti kasneje pa z Grafovo. Par živi v ZDA in ima dva otroka.