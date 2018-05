"Lisjak" s sočnimi komentarji požel salve smeha

Iz tedna v teden smo bliže temu, da dobimo novo pevsko zvezdo Slovenije. A ne le tekmovalci, tudi žirija šova Nova zvezda Slovenije je vse bolj sproščena in brez dlake na jeziku. V tokratni, drugi studijski oddaji so tako padali zelo zanimivi komentarji.

Fox je brez dlake na jeziku in s svojimi komentarji mnogokrat nasmeji tako preostale žirante kot občinstvo. Foto: Planet TV

Odpiranje ust kot na gastroskopiji, kurjenje žic v mikrofonu, smejati se kot "psiho", razpasti v komadu kot "drek na dežju". To je le nekaj zanimivih stavkov, ki so prišli iz ust petčlanske žirije pevskega šova Nova zvezda Slovenije. Nekaj najzabavnejših si lahko ogledate spodnjem videu.

Bitka za najbolj nadarjenega pevca oziroma pevko te pomladi se je prejšnjo soboto preselila iz Festivalne dvorane, kjer so kandidati zapeli brez spremljave glasbe pred tremi člani žirije, na veliki oder. S tem so se spremenila tudi pravila igre. 24 na avdicijah izbranih kandidatov mora zdaj odpeti pred dvorano, polno občinstva, in pred žirijo v polni zasedbi. Ne pojejo več "na suho", temveč ob glasbeni podlagi. Le 12 od njih pa se jih bo uvrstilo naprej v četrtfinale.

Na začetku nastopa je vseh pet članov žirije skritih pod odrom, tako da tekmovalca ne vidijo, le slišijo ga. Če jih prepriča s petjem, se s pritiskom na gumb s stolom dvignejo na raven odra in tako kandidatu podarijo svoj glas. Dvignjen stol torej pomeni en glas. A na koncu oddaje ima vsak žirant še svojo bonus točko, tako imenovano zvezdico, ki prav tako šteje kot en glas in ki jo žirant podari svojemu favoritu tistega dne.

Preteklo soboto se je bitka za najboljšega pevca oziroma pevko preselila na veliki oder. V prvih treh studijskih oddajah se torej predstavi 24 na avdicijah izbranih tekmovalcev – v vsaki oddaji jih nastopi osem, a vsakič se le štirje uvrstijo naprej v četrtfinale. Tisti štirje, ki v oddaji z dvignjenimi stoli in podeljenimi zvezdnicami prejmejo največ glasov oziroma točk.

