"Lažne" novice, ki so odnesle predsednika Nixona #video

ZGODBE, KI SO PRETRESLE BELO HIŠO

Zamolčani dokumenti (The Post, 2017)

Film Stevena Spielberga se osredotoča na objavo dokumentov iz Pentagona v Washington Postu, s pomočjo katerih so novinarji tega časopisa leta 1971 razkrili resnico o vietnamski vojni. Tom Hanks igra urednika Washington Posta Bena Bradleeja, Meryl Streep pa založnico tega časopisa Kay Graham. • V videoteki DKino in na TViN.

Mark Felt: Mož, ki je zrušil Belo hišo (Mark Felt: The Man who Brought Down The White House, 2017)

Liam Neeson v biografskem vohunskem trilerju o agentu FBI, znanem pod vzdevkom Globoko grlo, ki je novinarjema časnika Washington Post pomagal razkriti afero Watergate. • V videoteki DKino in na TViN.

Frost Nixon (Frost/Nixon, 2008)

Dramatičen prikaz televizijskega intervjuja britanskega gostitelja pogovornih oddaj Davida Frosta (Michael Sheen) z nekdanjim ameriškim predsednikom Richardom Nixonom (Frank Langella) v času po aferi Watergate. Film je režiral oskarjevec Ron Howard. • V ponedeljek, 21. 5., ob 23.55 na Kanal A in v ponedeljek, 28. 5., ob 20.30 na TV 1000.*

UDARNE NOVICE

V žarišču (Spotlight, 2015)

Pretresljiva resnična zgodba o skupini novinarjev časopisa The Boston Globe, ki so leta 2002 razkrili množično spolno zlorabo otrok v Katoliški cerkvi. Prejemnik oskarjev za najboljši film leta 2015 in najboljši izvirni scenarij! • V videoteki DKino in na TViN.

Nesmrtno življenje Henriette Lacks (The Immortal Life of Henrietta Lacks, 2017)

Znanstvena novinarka Rebecce Skloot je napisala knjižno uspešnico o ženski, katere rakaste celice so uporabili za medicinske raziskave, ki so vodile do revolucionarnih zdravstvenih odkritij. Avtorico je filmski priredbi njene knjige odigrala Rose Byrne, hčerko naslovne junakinje, ki novinarki pomaga razkriti zgodbo svoje matere, pa je upodobila Oprah Winfrey. • V torek, 22. 5., ob 2.30 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Resnična zgodba (True Story, 2015)

Ko se osramočeni novinar New York Timesa Michael Finkel (Jonah Hill) sreča z obsojenim morilcem (James Franco), ki je več let uporabljal novinarjevo identiteto, njegovo raziskovanje postane nevarna igra. Po številnih nepričakovanih preobratih resnična zgodba vendarle pride na dan. • V videoteki DKino in na TViN.

DOKUMENTARCI O NOVINARSTVU

Citizenfour (2014)

Z oskarjem nagrajeni dokumentarec Laure Poitras prikazuje, kako je Edward Snowden S POMOČJO Guardianovega novinarja Glenna Greenwalda razkril množično in nezakonito poseganje v zasebnost ameriške Agencije za nacionalno varnost. • V videoteki DKino in na TViN.

Charlie Hedbo: Trije dnevi groze (Charlie Hebdo: 3 Days Of Terror, 2015)

Dokumentarna zgodba se začne z grozljivim pokolom v pisarnah satiričnega časnika Charlie Hebdo januarja 2015, ki je sprožil policijsko gonjo po vsej državi in se končal z dramatičnim zajetjem talcev. • Na HBO OD in HBO GO.

Revija Rolling Stone: Zgodbe z roba (Rolling Stone Magazine: Stories From The Edge, 2017)

Povzetek zadnjih 50 let ameriške glasbe, politike in pop-kulture skozi zorni kot revije, ki razume, da je bil rokenrol več kot le glasba. Rolling Stone je bil kulturna sila, ki je preoblikovala ZDA in družbeno opredelila številne generacije. • Oba dela sta na voljo na HBO GO, drugi del pa tudi na HBO OD.

Herblock: Črno in belo (Herblock - The Black & The White, 2013)

Razsvetljujoči dokumentarec beleži dolgo in vplivno kariero političnega karikaturista Herberta L. Blocka, čigar ilustracije v časniku The Washington Post so več kot pol stoletja pomembno navdihovale moralno držo Američanov. • Na HBO OD in HBO GO.

NOVINARSKE KOMEDIJE

Voditelj: Legenda o Ronu Burgundyju (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, 2004)

Sedemdeseta leta. Voditelj priljubljene televizijske informativne oddaje v San Diegu Ron Burgundy (Will Ferrell) je prepričan, da je novinarstvo moški svet, v katerem ženske nimajo kaj iskati. Ronov svet se obrne na glavo, ko spozna svojo novo sodelavko – ambiciozno novinarko Veronico. • V videoteki DKino.

Voditelj: Legenda se nadaljuje (Anchorman 2: The Legend Continues, 2013)

Sedemdeseta so za njim in legendarni voditelj poročil iz San Diega Ron Burgundy se vrne za pisalno mizo. Ko mu službo spelje žena in sovoditeljica Veronica, mora Ron zbrati poročevalsko ekipo in se zoperstaviti novemu tekmecu. • V videoteki DKino.

TV Mreža (Network, 1976)

Ko ostarelega voditelja poročil odstavijo s tega položaja, v živo pove gledalcem, da bo med poslovilno oddajo storil samomor. Šefi televizijske mreže so nadvse presenečeni, ko njegov fanatični izbruh močno dvigne gledanost programa. Jedka satira televizijske etike in kapitalistične paradigme, kjer šteje le dobiček. • V petek, 18. 5., ob 23.10 na TV SLO 1.*

Ubijalski intervju (The Interview, 2014)

Voditelj pogovorne oddaje (James Franco) in televizijski producent (Seth Rogen) pripravita intervju s severnokorejskim diktatorjem Kim Džong-Unom. Nerodna Američana najame CIA, da bi izlet v Pjongjang izkoristila za atentat na samodržca. • V videoteki DKino.

Vremenar (The Weather Man, 2005)

Priljubljeni vremenoslovec Dave Spritz (Nicolas Cage) je poslovno izjemno uspešen, njegovo zasebno življenje pa je v razsulu. Na vse pretege se trudi, da bi vzpostavil red, vendar ugotovi, da je življenje tako nepredvidljivo kot vreme. • V sredo, 30. 5., ob 19.15 na FOX Movies.*

Whiskey Tango Foxtrot (2014)

Zvezdniška igralska zasedba na čelu s Tino Fey v delno biografski komediji o novinarki iz New Yorka, ki je leta 2003 sprejela zadolžitev vojne poročevalke iz Afganistana. • V videoteki DKino.

FIKTIVNO NOVINARSTVO

Trilogija Milenium

Glavna lika odlične švedske trilogije, ki so jo posneli po romanih pokojnega novinarja in pisatelja Stiega Larssona, sta raziskovalni novinar Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) in hekerica Lisbeth Salander (Noomi Rapace). Skupaj razrešujeta umore in razkrivata korupcijo, s katero je prepredena švedska družba. • V videoteki DKino.

Dekle z zmajskim tatujem (The Girl with the Dragon Tattoo, 2011)

Dekle z zmajskim tatujem je omrežilo tudi Davida Fincherja. Ta je leta 2011 režiral istoimensko ameriško priredbo prvega dela švedske trilogije, glavni vlogi v filmu pa sta odigrala Daniel Craig in Rooney Mara. • V soboto, 26. 5., ob 1.15 na Kino.*

Udarna novica (Breaking News, 2017)

Televizijskega poročevalca Alexa čaka težka naloga: posneti mora spominski portret sodelavca, ki je umrl v tragični nesreči. Pokojnikova hči ga pri tem vodi, čeprav je bil njen odnos z očetom vse prej kot preprost in ljubeč. • V petek, 4. 6., ob 23.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

