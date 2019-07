Lani sta bila glavna Bradley in Gaga, letos ste lahko vi

Benetke so vsako leto prizorišče prave filmske poslastice – najstarejšega filmskega festivala, čigar začetek sega v leto 1932. Konec avgusta bo na vrsti že njegova 76. izvedba in letos lahko tudi vi postanete del te glamurozne zgodbe.

Podelitev zlatega leva predstavlja vrhunec filmskega festivala v Benetkah, ki bo letos potekal od 28. avgusta do 7. septembra 2019, vendar je poleg nagrad filmskim ustvarjalcem ključen še en vidik festivala – obfestivalsko dogajanje na rdeči preprogi. Toalete, neverjetne kreacije, poziranje pred objektivi, koketiranje s kolegi in iskanje najlepšega para … pa tudi kašen nesrečen pripetljaj, kot je padec ali preveč razgaljena telesa. Vse to je del šovbiznisa na rdeči preprogi festivala.

Foto: Reuters

Lanska edicija festivala je bila v znamenju črno-belega filma Roma, ki je prejel prestižnega zlatega leva, drame Najljubša (The Favourite), ki je domov odnesel veliko nagrado žirije. Med gostujočimi zvezdniki sta največjo pozornost medijev požela Bradley Cooper in Lady Gaga s svojo uspešnico Zvezda je rojena.

Režiser Alfonso Cuaron z zlatim levom za film Roma. Pol leta kasneje je slavil tudi na oskarjih. Foto: Reuters

Leto 2018 v slikah:

Zmagovalna ekipa filma Roma Foto: Reuters

Bradley in Lady Gaga - nesporna zvezdnika lanskega festivala Foto: Reuters

Ryan Gosling je na festivalu predstavil film Prvi človek. Foto: Reuters

Willem Dafoe je prejel nagrado za najboljšo moško vlogo, in sicer za upodobitev slikarja Vincenta van Gogha.

Olivia Colman je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo v filmu Najljubša.

Festival v desetih utrinkih:

Ali ste vedeli? Filmski festival v Benetkah je najstarejši na svetu. Prvič so ga organizirali leta 1932, od leta 1935 pa je postal redni letni dogodek, ki privablja ogromno filmskih ustvarjalcev in ne nazadnje tudi medijske pozornosti. Prvi predvajani film na festivalu je Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Festival je v vseh letih doživel ogromno vzponov in tudi spodrsljajev, zaznamovali pa so ga škandali in bojkoti. Ne glede na to pa Benetke ostajajo na koledarju festivalov in predstavlja enega filmskih vrhuncev leta.

Letos ste tudi vi lahko del tega šova

Čeprav se nam lahko zdi, da so filmske zvezde del čisto svojega sveta, pa to v resnici ne drži najbolj. Letos se bo namreč lahko nekomu izmed vas nasmehnila sreča, ki ga bo popeljala neposredno v središče dogajanja na rdeči preprogi, in to ravno trenutku, ko se bo mimo vas sprehodil vaš najljubši igralec. Nova KBM je namreč pripravila nagradno igro, ki vam bo pomagala uresničiti vaše sanje.

Nagrada, vredna kar deset tisoč evrov, poleg sprehoda po rdeči preprogi vključuje tudi prenočišče v luksuznem hotelu, glamurozno večerjo v restavraciji in seveda prevoz.

Pogoj za sodelovanje v žrebanju za nagradno igro je povsem preprost: imetniki paketa Premium morate z zlato kartico Mastercard Nove KBM do 10. avgusta 2019 opraviti vsaj 20 transakcij v skupni vrednosti 1.200 evrov.

Več informacij o nagradni igri najdete TUKAJ.

Kaj pa, če nisem komitent Nove KBM?

Ni še prepozno, da postanete del zadovoljne družine strank pri Novi KBM, kjer svoje komitente razvajajo z ugodnimi paketi, storitvami in tudi nagradnimi igrami.

Postanite komitent Nove KBM še danes in izkoristite ugodnosti, ki vam jih to prinaša. Paket Premium pri Novi KBM zagotavlja najboljše storitve, ki vam bodo omogočile udobno, varno in preprosto finančno poslovanje, in to za samo 14,99 evra na mesec.