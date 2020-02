Koronavirus iz Benetk pregnal tudi Toma Cruisea

V Benetkah zaradi koronavirusa niso odpovedali le znamenitega pustnega karnevala, ampak je do nadaljnjega ustavljeno tudi snemanje sedmega filmskega nadaljevanja Misije: Nemogoče s Tomom Cruiseom v glavni vlogi.

"Ker želimo poskrbeti za varnost naše ekipe in upoštevati prizadevanja beneških mestnih oblasti, ki zaradi izbruha koronavirusa ustavljajo javna zborovanja, smo spremenili načrte," so iz studia Paramount povedali za The Hollywood Reporter. V Benetkah bi morali snemati tri tedne, zdaj pa so snemanje do nadaljnjega odpovedali in ekipo poslali domov.

Nekateri mediji so sicer poročali, da je Cruise zaradi koronavirusa "ujet" v Benetkah, a so iz studia sporočili, da sploh še ni prispel v Italijo. In do nadaljnjega ga tja tudi ne bo.

