Konvoj (Le convoi/Fast Convoy)

Sedem ljudi, štirje avtomobili in le en dan časa, da gangsterji iz Málage na jugu Španije v Pariz pretihotapijo več kot tono hašiša. Francoski triler ceste, v katerem ne manjka hitrosti, škripanja avtomobilskih gum in adrenalina.

Francija │ 2016 │ 98 min. │ Akcijski kriminalni triler R: Frédéric Schoendoerffer│ I: Benoît Magimel, Reem Kherici, Tewfik Jallab Ocena IMDb: 5,4/10 │ Uporabniki Googla: 79 %

Go-fast je francoski izraz za avtomobilske konvoje, namenjene prevozu prepovedanih drog. V takšnem konvoju se iz Málage na jugu Španije proti pariškemu predmestju odpravi sedmerica gangsterjev, s seboj pa ima veliko količino hašiša.

A kmalu naletijo na policijsko zaporo in v strelskem obračunu s španskimi policisti je ubit eden od članov tihotapske posadke. Da bi lahko nadaljevala pot, sedmerica zajame talko, francosko turistko Nadio. Napetost narašča, že tako skrhani odnosi med moškimi pa se še bolj zaostrijo …

"Že med snemanjem celovečernega prvenca sem spoznal policiste, ki so ustavljali konvoje tihotapcev drog. V najnovejšem filmu pa sem želel poustvariti ozračje zaprtih vrat v takšnem konvoju, kajti zanimal me je pogled od znotraj." Frédéric Schoendoerffer, režiser in soscenarist filma

"Kul, učinkovit in nasilen francoski žanrski triler o drogah, avtomobilih in pričkajočih se ekipah, ki jih prevažajo iz Malage v Pariz." Roger Moore, Movie Nation

Napovednik filma Konvoj: Portret avtorja: Frédéric Schoendoerffer se je rodil leta 1962 v francoskem kraju Boulogne-Billancourt. Je režiser, producent in scenarist, večji del njegovega ustvarjalnega opusa pa predstavljajo akcijski filmi in trilerji. S filmom se je začel ukvarjati v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, sprva kot asistent režije, nato pa je leta 2000 posnel svoj celovečerni prvenec Scènes de crimes, ki je bil nominiran za prestižno nagrado cezar. Konvoj je njegov šesti celovečerec.

