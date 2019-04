Ko zabaviščni park znova oživi

Oglasno sporočilo

V originalni različici je svoj glas dekletu posodila mlada igralka Brianna Denski, slišali pa bomo tudi glasove bolj slavnih Jennifer Garner, Matthewa Brodericka, Mile Kunis, Kenana Thompsona in drugih. V sinhronizirani različici je svoj glas deklici June posodila Pia Škulj, med drugim pa bomo slišali tudi glasove igralcev Tjaše Železnik, Gorana Hrvaćanina, Maria Ćulibrka, Jureta Godlerja, Iztoka Valiča, Žiga Buniča in drugih.

Animirana pustolovščina Čudežni park (Wonder Park) v kinematografe prihaja 18. aprila 2019.

O ZGODBI:

Deklica June, polna domišljije in optimizma, odkrije zabaviščni park po imenu Wonderland, ki je skrit globoko v gozdu. V tem parku je polno zabavnih vrtiljakov in vratolomnih prog, tam so celo smešne govoreče živali, edina pomanjkljivost pa je, da je park zapuščen in v popolnem neredu. Kmalu June ugotovi, da je park le v njeni domišljiji in da je ona edina, ki ga lahko popravi. Skupaj z živalmi zaviha rokave in se loti popravil, da bi rešila magični park in vanj znova vnesla čudež.

O LIKIH:

JUNE - je dekle, ki si je v svoji domišljiji skupaj z mamo ustvarila Čudežni park. Ustvarila je tudi vse živali, ki ta park upravljajo. Je izjemno inovativna, rada ustvarja, je pustolovska in se ničesar ne boji. Včasih se v njej pojavijo dvomi, ki pa se hitro razblinijo. Pred njo bo velika preizkušnja …

BOOMER - je medved, modre barve, včasih malce preveč prestrašen, sicer pa vesel in poln optimizma. Ima precejšnje težave s spancem, saj ga lahko v vsakem trenutku zmanjka, še posebej, če je pod stresom. Zelo se boji višine, pa tudi ptic. Želi si, da vsak postane, kar si želi, pogosto pa izreče stavek: "Danes bo v Čudežnem parku čudovit dan!"

STEVE - je ježevec, njegova slabost je, da ima neprijeten občutek eksistenčnega strahu. Ker je zaljubljen v Greto, si želi, da bi ga nekega dne tudi ona ljubila. Boji se vsakega namernega neupoštevanja uradnega varnostnega postopka, ki velja v parku, saj je tam namreč vodja varnosti. Varnost je zanj na prvem mestu, v parku pa mu edino nevarnost predstavljajo šimpanzombiji. Čudežni park je po njegovem mnenju poln čiste zabave in radosti, obiskovalce pa opozarja, naj bodo vseeno zelo previdni, še posebej, če njega ni v bližini.

GRETA - je prašič, ljubeča in materinska, želi varnost za svojo družino. Zelo pogosto sopiha in se boji apokalipse šimpanzombijev. Pravi, da je s svojimi prijatelji čudež v Čudežnem parku, njeni prijatelji pa so njena družina. Čudežni park je po njenih besedah park, kjer se uresničijo vse sanje.

GUS in COOPER - sta bobra, brata dvojčka, po naravi sarkastična in veseljaka, ki se nenehno prepirata, rada imata lepe stvari. V Čudežnem parku se ves čas zabavata in veselita. Njun najboljši prijatelj je medved Boomer, obožujeta pa njegove slaščice. Vrtoglavih voženj v parku se ne bojita, nasprotno - naravnost uživata! Rada delata načrte, kako rešiti ljudi v težavah, še posebej pa, kako jih rešiti pred šimpanzombiji.

PEANUT - je šimpanz, ki ima sposobnost ustvarjanja vožnje s poslušanjem glasu Junine matere.

ZANIMIVOSTI:

Zabaviščni park v animirani pustolovščini se imenuje Wonderland, zabaviščni park z daljšim imenom Canada's Wonderland pa se resnično nahaja v kanadskem mestu Vaughan.

IGRALSKA ZASEDBA: Jennifer Garner, Matthew Broderick, John Oliver, Mila Kunis, Kenan Thompson, Ken Jeong, Norbert Leo Butz, Brianna Denski in Ken Hudson Campbell

SLOVENSKI GLASOVI: Pia Škulj, Klemen Mramor, Žiga Bunič, Iztok Valič, Nina Kaludjerović, Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin, Sebastjan Kušar, Matic Lukšič, Tjaša Železnik, Lucija Grm, Jure Godler, Ana Trnavčević, Vanja Kretič, Srđan Milovanović, Uroš Buh, Gal Butenko Černe, Luka Markus Štajer, Marjan Bunič, Marjeta Prudič, Uroš Lesjak, Vanja Kretič in drugi

SCENARIJ: Josh Appelbaum in André Nemec

ZGODBA: Robert Gordon, Josh Appelbaum in André Nemec

PRODUCENTI: Josh Appelbaum, André Nemec in Kendra Haaland

IZVRŠNA PRODUCENTA: Karen Rosenfelt in Don Hahn

ŽANR: animirana pustolovščina

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas.