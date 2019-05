Ko te opeharita dve ženski …

Oglasno sporočilo

Letos bodo prevaranti dobili ostro konkurenco, saj na velika platna prihaja komedija o dveh prevarantkah, ki poskušata, vsaka na svoj način, preslepiti moške in od njih izvabiti denar. V glavnih vlogah prevarantk bosta zaigrali Rebel Wilson (Prava nota, Dekliščina) in oskarjevka Anne Hathaway (Vedrina, Hudičevka v Pradi, Nesrečniki).

Gre za remake komedije Umazana prevaranta (Dirty Rotten Scoundrels) iz leta 1988, ko sta svoje tarče med premožnimi damami iskala zapeljivca Steve Martin in Michael Caine in jih poskušala na vsak način ogoljufati. Tokrat bodo vloge zamenjane, saj bosta prevarantki ženski, ki bosta vsaka s svojimi izvirnimi zvijačami poskušali opehariti nasprotni spol. Komedijo je režiral Chris Addison, scenarij pa napisala Jac Schaeffer.

Komedija PREVARANTKI pa prihaja na redni spored v kinematografe 16. MAJA 2019.

O ZGODBI:

Rebel Wilson in Anne Hathaway sta v paru prava zmagovalna kombinacija prevarantk, ki v obalnem mestecu na jugu Francije zapeljujeta moške in jih prevarata. Josephine Chesterfield (Anne Hathaway) je glamurozna in zapeljiva Britanka, ki ima v mestu Beaumont-sur-Mer razkošno hišo, njena tarča pa so premožni bogataši z vsega sveta. V njen urejeni in skrbno zasluženi svet nenadoma vstopi Penny Rust (Rebel Wilson), zabavna Avstralka svobodnega duha, ki je njeno čisto nasprotje.

Medtem ko Penny slepari moške v bližnjih barih za manjše vsote denarja, Josephine svoj sef polni z ogromnimi diamanti, potem ko opehari bogataše v igralnicah. Kljub njunim različnim metodam sta obe mojstrici na svojem področju in preslepita moške, ki so žaljivi do žensk. A kmalu bosta začeli tekmovati med seboj, saj poskušata prevarati naivnega tehnološkega milijarderja (Alex Sharp).

IGRALSKA ZASEDBA: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp REŽIJA: Chris Addison SCENARIJ: Jac Schaeffer PRODUCENTA: Roger Birnbaum, Rebel Wilson IZVRŠNA PRODUCENTKA: Ilona Herzberg ŽANR: komedija

