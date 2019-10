"Ko ljudje začutijo, da je njihov življenjski standard ogrožen, pokažejo svojo najslabšo plat"

Serija Varuhi (Watchmen) na HBO je že ob premieri burila duhove. Dogaja se v alternativni sodobni resničnosti v ZDA, v kateri je mogoče najti precej vzporednic z aktualnim dogajanjem. V središču serije so superjunaki, ki so jih oblasti izobčile zaradi njihovih nasilnih metod. Nekateri med njimi si vseeno prizadevajo zanetiti revolucijo, drugi pa jim poskušajo to preprečiti.

Med glavnimi igralci v seriji Varuhi je tudi Jeremy Irons, veliko igralsko ime, ki ga običajno ne povezujemo s superjunaškimi oziroma stripovskimi zgodbami, v Varuhih pa igra Adriana Veidta oziroma Ozymandiasa, ostarelega lorda britanskega dvorca, ki velja za najpametnejšega človeka na svetu.

Ali gledate televizijo?

Ne pogosto. Občasno me zasvoji kakšna serija, sem pa zamudil večino uspešnic. Toda še vedno so tam – prav zaradi tega je televizija danes tako imenitna, gledaš lahko tudi "stare" stvari.

Kaj je bila vaša prva misel, ko so vam ponudili vlogo v Varuhih?

Takoj sta me zapeljala neznanski entuziazem in domišljija, ki ju ima Damon (Lindelof, ustvarjalec serije, op. a.). Razmišlja in govori zelo hitro, kar me je povsem prevzelo, in pomislil sem: "Sicer ne vem, kaj bo to, vem pa, da bo zanimivo." Prav tako sem bil prepričan, da bo Damon s tem svojim entuziazmom pritegnil tudi druge, in mislim, da mu je uspelo oblikovati dobro zasedbo.

Foto: HBO

Velikokrat moraš preprosto zaupati svojemu instinktu. Včasih je to uspešno, včasih ne, toda prepričan sem, da imamo v tem primeru dobre možnosti.

Zdaj torej vloge izbirate po instinktu?

Instinkt, instinkt, instinkt. Pravzaprav se glede vsega odločam instinktivno, tako je že od nekdaj. Instinkt začuti, kdo ustvarja projekt, kdo je napisal scenarij, kakšna je zgodba, kakšen je lik in ne nazadnje tudi, kdo bo to prodajal.

In kako ste začutili Adriana, svoj lik, ko ste prvič prebrali scenarij?

Zdel se mi je precej prismuknjen. Všeč mi je bilo, da je Damon dvodimenzionalnemu stripovskemu liku dal širino. Dal mu je nekaj humorja, predvsem pa se je odločil, da je ta njegov opis najbolj bistroumnega človeka na svetu najbrž ironičen.

Foto: HBO

Serija Varuhi spodkopava uveljavljene predstave o superjunakih. Kako ste se počutili ob vrnitvi v stripovski svet po tem, ko ste "običajni" svet superjunakov izkusili v Batmanu?

Varuhi se ne zdijo kot stripovski svet, ampak kot druga resničnost. Ne igraš stripovskega junaka, ampak nekoga, ki počne določene stvari. To bi lahko bila tudi Francija v 17. stoletju. Potopiš se v svet, ki ima določena pravila in določene dogodke.

Jasno pa je, da so prizori iz stripov, in tudi struktura, ki jo je Damon ustvaril, je zaradi skokov v prihodnost in preteklost še vedno stripovska.

Foto: HBO

Ena od glavnih tem serije je beli supremacizem in verjetno ni naključje, da je Damon Lindelof dogajanje postavil v Tulso, prizorišče enih od najhujših rasnih nemirov v ZDA.

Ta zgodba o Tulsi je neverjetna, kajne? Veliko Američanov je ne pozna.

Se vam zdi, da je beli supremacizem v ZDA obstal vse do danes in medtem le potihnil za nekaj časa?

Mislim, da je točno tako. Ko ljudje začutijo, da je njihov življenjski standard ogrožen, pokažejo svojo najslabšo plat. V preteklosti smo bili že večkrat priča primerom, ko so krivdo za slabo stanje zvalili na različne manjšine. Zdaj takšnim prepričanjem spet dovoljujemo, da dvigujejo glavo. Izvirajo iz strahu pred drugimi in drugačnimi, kar imamo verjetno vsi nekje globoko v sebi, a to bi morali čim prej izkoreniniti.

